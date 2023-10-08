Honey Astrobee возвращается на Международную космическую станцию ​​с улучшенными навигационными возможностями

Робот НАСА Astrobee Honey успешно вернулся на Международную космическую станцию ​​(МКС) после прохождения технического обслуживания в Исследовательском центре Эймса НАСА. Желтый робот, один из трех свободно летающих роботов, продемонстрировал свои улучшенные возможности независимой навигации на МКС, способствуя распространению STEM и возможностям исследований.

Хани Астроби провела почти год в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии, прежде чем вернуться на МКС. По прибытии астронавт НАСА Вуди Хобург осмотрел распакованного робота и убедился, что он готов возобновить свои обязанности. После первоначальных проверок «Хани» продемонстрировала свою способность отключаться от стыковочной станции, перемещаться через японский экспериментальный модуль (JEM) космической станции и успешно повторно стыковаться без необходимости наблюдения экипажа.

Комплекс Astrobee Facility, включающий в себя трех кубических роботов, программное обеспечение и док-станцию, служит исследовательской платформой и инструментом STEM на МКС. Эти роботы, приводимые в движение электрическими вентиляторами в условиях микрогравитации космоса, помогают астронавтам в повседневных задачах космических кораблей, позволяя им сосредоточиться на специализированных человеческих задачах. Проект Astrobee предоставляет возможности полезной нагрузки и рекомендации пользователям из научных кругов, частного сектора, НАСА и других государственных учреждений для утвержденных исследований и целей STEM.

Astrobee — инновационная роботизированная система, разработанная НАСА для повышения эффективности работы МКС. Состоящий из трех роботов кубической формы, Astrobee помогает астронавтам выполнять повседневные задачи и плавно перемещается в условиях микрогравитации, используя электрические вентиляторы для движения. Помимо практического применения, Astrobee продвигает научные исследования и образовательные инициативы посредством исследований и информационно-пропагандистской деятельности в области STEM.

Финансирование Astrobee было предоставлено Программой развития НАСА, меняющей правила игры, а постоянную поддержку оказывает Управление использования Международной космической станции НАСА.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)