CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА ищет предложения по новому космическому кораблю для безопасного спуска с орбиты Международной космической станции

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
НАСА ищет предложения по новому космическому кораблю для безопасного спуска с орбиты Международной космической станции

НАСА опубликовало запрос предложений от промышленности США на разработку американского спускаемого с орбиты корабля (USDV), космического корабля, предназначенного для безопасного вывода с орбиты Международной космической станции (МКС) после ее вывода из эксплуатации. Цель состоит в том, чтобы сделать приоритетными гибкость и безопасность при переходе.

Чтобы повысить конкуренцию и максимизировать ценность, приобретение позволит предлагающим предлагать твердую фиксированную цену или стоимость плюс поощрительное вознаграждение на этапах проектирования, разработки, тестирования и оценки проекта. Оставшийся контракт будет с твердой фиксированной ценой.

МКС, совместный проект пяти космических агентств (НАСА, Роскосмос, ЕКА, ДЖАКСА и ККА), является символом международного сотрудничества с момента ее запуска в 1998 году. Однако с приближением вывода из эксплуатации станции крайне важно обеспечить безопасный процесс схода с орбиты.

Планы на будущее включают перевод операций на низкой околоземной орбите на коммерческие платформы. Это обеспечит постоянный доступ к космосу для исследований, развития технологий и международного сотрудничества.

При разработке USDV НАСА и его партнеры провели обширные исследования и оценки. Хотя предыдущие планы предусматривали использование нескольких космических кораблей Роскосмоса «Прогресс» для операций по сходу с орбиты, было установлено, что необходим специальный космический корабль с надежными возможностями.

USDV будет сосредоточен на окончательной операции по сходу с орбиты и будет представлять собой либо новую конструкцию космического корабля, либо модификацию существующего космического корабля. Он должен быть в состоянии функционировать во время своего первого полета, иметь резервирование и включать возможность восстановления после аномалий для выполнения критического вывода с орбиты.

Разработка, тестирование и сертификация USDV займут несколько лет, что подчеркивает важность превентивного подхода для обеспечения плавного и безопасного вывода из эксплуатации МКС.

Источник: НАСА

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Исследование транслокации смягчения последствий и ее воздействия на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Габриэль Бота
Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Исследование транслокации смягчения последствий и ее воздействия на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Новое исследование изучает влияние транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев