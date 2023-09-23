НАСА ищет предложения по новому космическому кораблю для безопасного спуска с орбиты Международной космической станции

НАСА опубликовало запрос предложений от промышленности США на разработку американского спускаемого с орбиты корабля (USDV), космического корабля, предназначенного для безопасного вывода с орбиты Международной космической станции (МКС) после ее вывода из эксплуатации. Цель состоит в том, чтобы сделать приоритетными гибкость и безопасность при переходе.

Чтобы повысить конкуренцию и максимизировать ценность, приобретение позволит предлагающим предлагать твердую фиксированную цену или стоимость плюс поощрительное вознаграждение на этапах проектирования, разработки, тестирования и оценки проекта. Оставшийся контракт будет с твердой фиксированной ценой.

МКС, совместный проект пяти космических агентств (НАСА, Роскосмос, ЕКА, ДЖАКСА и ККА), является символом международного сотрудничества с момента ее запуска в 1998 году. Однако с приближением вывода из эксплуатации станции крайне важно обеспечить безопасный процесс схода с орбиты.

Планы на будущее включают перевод операций на низкой околоземной орбите на коммерческие платформы. Это обеспечит постоянный доступ к космосу для исследований, развития технологий и международного сотрудничества.

При разработке USDV НАСА и его партнеры провели обширные исследования и оценки. Хотя предыдущие планы предусматривали использование нескольких космических кораблей Роскосмоса «Прогресс» для операций по сходу с орбиты, было установлено, что необходим специальный космический корабль с надежными возможностями.

USDV будет сосредоточен на окончательной операции по сходу с орбиты и будет представлять собой либо новую конструкцию космического корабля, либо модификацию существующего космического корабля. Он должен быть в состоянии функционировать во время своего первого полета, иметь резервирование и включать возможность восстановления после аномалий для выполнения критического вывода с орбиты.

Разработка, тестирование и сертификация USDV займут несколько лет, что подчеркивает важность превентивного подхода для обеспечения плавного и безопасного вывода из эксплуатации МКС.

Источник: НАСА