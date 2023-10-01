Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после годичной космической миссии

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю, проведя в космосе чуть больше года. Американский астронавт Фрэнк Рубио совершил рекордный подвиг, установив рекорд самого продолжительного космического полета США. Длительное пребывание стало результатом того, что их первоначальный полет - капсула "Союз" - столкнулась с космическим мусором и потеряла всю охлаждающую жидкость во время стыковки с Международной космической станцией.

Троица приземлилась в отдаленном районе Казахстана на борту новой капсулы «Союз», запущенной в феврале. Эту капсулу спешно отправили на замену оригинальной после того, как российские инженеры заподозрили, что кусок космического мусора пробил радиатор оригинальной капсулы. Из-за опасений по поводу перегрева при отсутствии охлаждения было принято решение вернуться на Землю пустым.

То, что должно было стать 180-дневной миссией, в конечном итоге превратилось в 371-дневное пребывание Рубио, который провел в космосе больше времени, чем любой предыдущий астронавт НАСА в одном космическом полете. Рекорд по продолжительности космического полета принадлежит российским космонавтам продолжительностью 437 дней.

Возвращение Рубио и его коллег-космонавтов было отложено из-за неготовности еще одной капсулы «Союза» для запуска свежего экипажа. Однако их замена прибыла почти две недели назад, обеспечив продолжение работы на Международной космической станции.

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– Мобильное приложение «ММ Новости»