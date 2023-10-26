Революционный скачок: революционная система лазерной связи НАСА

НАСА расширяет границы космической связи с помощью своей революционной системы лазерной связи. Эта революционная технология использует силу невидимого инфракрасного света для передачи и приема данных на невероятно высоких скоростях, позволяя космическому кораблю отправлять большие объемы информации обратно на Землю за одну передачу.

Последним дополнением к этой передовой системе является демонстрационный пользовательский модем и усилительный терминал на низкой околоземной орбите интегрированного лазерного реле связи (ILLUMA-T). Запуск ILLUMA-T, запуск которого запланирован на Международную космическую станцию ​​в ноябре этого года, продемонстрирует огромные преимущества лазерной связи для миссий на низкой околоземной орбите.

Работая в тандеме с демонстрационной программой лазерной связи (LCRD), которая была запущена в декабре 2021 года, ILLUMA-T завершит создание первого двунаправленного сквозного ретранслятора лазерной связи НАСА. LCRD, в настоящее время находящийся на геостационарной орбите, уже демонстрирует преимущества лазерной связи, передавая данные между двумя наземными станциями на Земле посредством серии экспериментов.

Оптический модуль ILLUMA-T состоит из телескопа и двухосного подвеса, что позволяет ему отслеживать и наводить на LCRD на геосинхронной орбите. Оптический модуль размером примерно с микроволновую печь является жизненно важным компонентом ILLUMA-T, который сам по себе сравним со стандартным холодильником.

После установки на внешней стороне Международной космической станции ILLUMA-T будет передавать данные на LCRD с поразительной скоростью 1.2 гигабита в секунду. Оттуда LCRD передаст данные на оптические наземные станции в Калифорнии или на Гавайях. Наконец, данные будут отправлены в Центр управления полетами LCRD в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, а затем в группы наземных операций ILLUMA-T в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде.

Завершив сквозной процесс ретрансляции, инженеры Центра космических полетов Годдарда могут проверить точность и качество передаваемых данных. Успешная связь и операции с полезной нагрузкой с LCRD и космической станцией являются важнейшими обязанностями НАСА Годдарда.

Возможности лазерной связи огромны. Для астронавтов, проводящих научные исследования на космической станции, лазерная связь может обеспечить повышенную скорость передачи данных и возможность отправлять большие объемы данных обратно на Землю. Благодаря потрясающей скорости передачи данных 1.2 Гбит/с ILLUMA-T может передать эквивалент среднего фильма менее чем за минуту.

Система лазерной связи НАСА представляет собой значительный скачок в возможностях космической связи. Посредством этих новаторских демонстраций НАСА стремится интегрировать лазерную связь в существующие сети космической связи, произведя революцию в исследованиях околоземного и дальнего космоса.

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FAQ

1. Что такое лазерная связь?

Лазерная связь — это технология, которая использует невидимый инфракрасный свет для передачи и приема данных на высоких скоростях. Это позволяет космическому кораблю отправлять большие объемы информации обратно на Землю за одну передачу.

2. Что такое ИЛЛЮМА-Т?

ILLUMA-T означает «Интегрированный демонстрационный лазерный коммуникационный релейный пользовательский модем и терминал усилителя на низкой околоземной орбите». Это полезная нагрузка, предназначенная для демонстрации преимуществ лазерной связи для миссий на низкой околоземной орбите.

3. Что такое LCRD?

LCRD означает демонстрацию реле лазерной связи. Это миссия, запущенная НАСА с целью продемонстрировать преимущества лазерной связи с геостационарной орбиты. Он передает данные между двумя наземными станциями на Земле и в настоящее время работает совместно с ILLUMA-T над завершением первого двунаправленного сквозного ретранслятора лазерной связи НАСА.

4. Насколько высока скорость передачи данных ILLUMA-T?

ILLUMA-T может передавать данные со скоростью 1.2 гигабита в секунду, что позволяет отправить эквивалент среднего фильма менее чем за минуту.

5. Каковы преимущества лазерной связи?

Лазерная связь обеспечивает более высокую скорость передачи данных, более быструю передачу информации и возможность отправлять больше данных обратно на Землю. Он может произвести революцию в космической связи и расширить научные исследования, проводимые на Международной космической станции.