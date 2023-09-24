Космический корабль НАСА Osiris-Rex успешно извлек образцы астероидов

Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» успешно извлек образцы с богатого углеродом астероида, известного как Бенну, что стало первой миссией НАСА по возврату образцов с астероида. Космический корабль выпустил капсулу с образцом примерно в 100,000 XNUMX километров от Земли, и она спрыгнула с парашютом в пустыню штата Юта. Команда по восстановлению подтвердила, что капсула цела и не повреждена, и подсчитала, что в ней находится как минимум чашка обломков Бенну.

Эта миссия имеет большое значение, поскольку она представляет собой самый крупный сбор образцов астероидов за пределами Луны. Сохранившиеся строительные блоки, оставшиеся от зарождения нашей Солнечной системы 4.5 миллиарда лет назад, предоставят ученым ценную информацию о формировании Земли и жизни. Образцы будут доставлены в новую лабораторию Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где они будут изучены.

Космический корабль Osiris-Rex, который отправился в эту миссию стоимостью 1 миллиард долларов в 2016 году, достиг Бенну в 2018 году и успешно собрал обломки небольшого космического камня в 2020 году с помощью длинного пылесоса. Прежде чем вернуться на Землю, космический корабль преодолел расстояние в 6.2 миллиарда километров. Открытие капсулы на следующий день или два покажет точное количество собранного материала.

Эта успешная миссия является третьим возвращением образцов НАСА из роботизированной миссии в дальний космос после космического корабля Genesis в 2004 году и космического корабля Stardust в 2006 году. Образцы, полученные с Бенну, внесут большой вклад в наше понимание астероидов и их потенциального воздействия на Землю. При дальнейшем изучении данные, полученные из образцов, помогут в разработке стратегий по отклонению астероидов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты в будущем.

Источники: Ассошиэйтед Пресс.