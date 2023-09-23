Миссия OSIRIS-REx: доставка образцов астероидов на Землю

Ученые из Университета Аризоны сотрудничают с НАСА в миссии OSIRIS-REx, целью которой является возвращение образцов астероидов из космоса для анализа. Это начинание будет новаторским, поскольку это будет третий случай в истории, когда образцы астероидов будут возвращены на Землю, и, безусловно, это будет самый крупный образец, когда-либо полученный.

Миссия представляет собой совместную работу НАСА и Университета Аризоны, использующую их совместный опыт для успешного выполнения сложной задачи по сбору материала астероидов. Цель состоит в том, чтобы изучить астероиды, чтобы получить ценную информацию о ранней Солнечной системе и, возможно, получить знания о происхождении жизни на Земле.

Две предыдущие миссии, проведенные японским космическим агентством JAXA, проложили путь к миссии OSIRIS-REx. Успешное возвращение образцов из этих миссий предоставило ученым бесценные данные и привело к значительному прогрессу в нашем понимании астероидов и их состава.

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года и с 2018 года находится на орбите астероида Бенну. Космический корабль оснащен различными приборами и инструментами для помощи в сборе образцов. Одним из таких инструментов является механизм сбора проб Touch-and-Go (TAGSAM), который предназначен для сбора мелких камней и поверхностного материала с астероида.

Как только образец будет собран, космический корабль отправится из Бенну и начнет свое путешествие обратно на Землю. После входа в атмосферу Земли капсула возврата проб отделится от космического корабля и благополучно спустится на парашюте на землю, где будет извлечена и доставлена ​​в назначенный центр для анализа.

Анализ образцов астероидов предоставит ценную информацию о составе и структуре астероидов, прольет свет на формирование нашей солнечной системы и происхождение жизни на Земле. Данные, полученные в ходе этой миссии, будут способствовать нашему пониманию Вселенной и потенциально определят будущие миссии к астероидам и за их пределами.

источники:

– Университет Аризоны

- НАСА

Определения:

– OSIRIS-REx: миссия НАСА по изучению астероидов и возврату образцов, аббревиатура от «Происхождение», «Спектральная интерпретация», «Идентификация ресурсов», «Безопасность», «Исследователь реголита».

– ДЖАКСА: Японское агентство аэрокосмических исследований, национальное космическое агентство Японии.