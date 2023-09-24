Космическая капсула НАСА с самым большим образцом почвы, когда-либо собранным с поверхности астероида, успешно вернулась на Землю. Капсула в форме леденца была выпущена с космического корабля OSIRIS-REx и приземлилась в пустыне штата Юта, в пределах обозначенной зоны приземления к западу от Солт-Лейк-Сити. Это всего лишь третий случай в истории, когда образец астероида был доставлен обратно на Землю.

Образец был собран три года назад с Бенну, небольшого астероида, классифицированного как «околоземный объект». Бенну содержит ценные подсказки о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля, благодаря ее относительно неизменному химическому и минералогическому составу с момента ее образования 4.5 миллиарда лет назад. Считается, что он содержит органические молекулы, подобные тем, которые необходимы для возникновения жизни.

Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный в сентябре 2016 года, достиг Бенну в 2018 году и провел почти два года на орбите астероида, прежде чем собрать образец в октябре 2020 года. Затем он отправился в путешествие длиной 1.9 миллиарда километров обратно на Землю, попав в верхние слои атмосферы. на скорости, в 35 раз превышающей скорость звука перед приземлением.

Команда по восстановлению достанет капсулу и обеспечит целостность сосуда и внутренней канистры, содержащей материал астероида. Образец будет доставлен в чистую комнату для первоначального исследования, а затем передан ученым по всему миру для дальнейшего анализа. Основная часть космического корабля OSIRIS-REx продолжит исследование другого околоземного астероида под названием Апофис.

Источник: Reuters