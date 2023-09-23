Капсула НАСА OSIRIS-REx успешно доставила на Землю образец астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx, доставивший образец каменного материала, взятого с поверхности астероида, завершил свое путешествие обратно на Землю. Капсула совершила огненный рывок в атмосфере и в воскресенье успешно приземлилась на парашюте в пустыне штата Юта.

Космический корабль, спроектированный и построенный компанией Lockheed Martin, выпустил капсулу возврата проб для окончательного спуска без каких-либо корректировок траектории полета. Приземление, как ожидается, произошло на испытательном и тренировочном полигоне ВС США в штате Юта.

Миссия OSIRIS-REx, совместная работа НАСА и Университета Аризоны, является третьей в истории миссией, доставившей на Землю образец астероида. Это также самый крупный собранный образец, его вес составляет около 250 граммов. Предыдущие миссии японского космического агентства также привезли образцы астероидов.

Капсула содержит материал, собранный с Бенну, небольшого богатого углеродом астероида, который проходит относительно близко к Земле каждые шесть лет. Бенну диаметром всего 1,600 футов предоставляет ценную информацию о ранней Солнечной системе и происхождении нашей планеты. Ученые полагают, что он может содержать органические молекулы, необходимые для развития жизни.

OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг Бенну в 2018 году. Проведя два года на орбите астероида, космический корабль успешно собрал образец с его поверхности в октябре 2020 года. Теперь образец будет исследован в «чистой комнате» на полигоне в Юте. перед транспортировкой в ​​Космический центр имени Джонсона НАСА.

Успех миссии OSIRIS-REx приближает нас к пониманию происхождения и эволюции каменистых планет, таких как Земля. Данные, собранные в ходе этой и предыдущих миссий по возвращению образцов астероидов, дадут ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы.

источники:

– Исходная статья: [источник]

- НАСА

– Университет Аризоны