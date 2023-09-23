Капсула НАСА OSIRIS-REx с головками для отбора проб астероидов для огненного спуска

Роботизированный космический корабль НАСА OSIRIS-REx должен совершить огненный спуск через атмосферу Земли и приземлиться в пустыне штата Юта в воскресенье. Космический корабль, который доставил образец каменного материала, собранного с поверхности астероида по имени Бенну, завершил свое семилетнее путешествие и, как ожидается, совершит «точечную» посадку на испытательном и тренировочном полигоне в Юте.

Миссия OSIRIS-REx, созданная в результате сотрудничества НАСА и ученых из Университета Аризоны, направлена ​​на возвращение крупнейшего в истории образца астероида для анализа. Предыдущие миссии японского космического агентства также доставляли на Землю образцы астероидов.

Бенну, астероид, с которого был собран образец, классифицируется как «околоземный объект» и проходит относительно близко к нашей планете каждые шесть лет. По оценкам ученых, вероятность того, что он столкнется с Землей в конце 22 века, составляет 1 к 2,700. Бенну небольшой по сравнению с другими астероидами, его диаметр составляет всего 1,600 футов, но он содержит ценные подсказки о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля.

Образец весом около 250 граммов будет исследован учеными со всего мира в различных лабораториях. Космический корабль OSIRIS-REx продолжит свое путешествие для исследования еще одного околоземного астероида.

источники:

- Reuters