Первый образец астероида НАСА наконец приземлился на Земле

После семилетнего ожидания первый образец астероида НАСА наконец вернулся на Землю. Космический зонд «Осирис-Рекс», запущенный в 2016 году, успешно приземлился на астероиде Бенну и собрал с его поверхности около девяти унций пыли. Путешествие зонда составило 3.86 миллиарда миль, прежде чем он приземлился в пустыне штата Юта.

НАСА обнаружило черную пыль и мусор на палубе авионики научного контейнера «Осирис-Рекс», когда была открыта первоначальная крышка. Ожидается, что эти обломки дадут ценную информацию о типах астероидов, которые потенциально могут угрожать Земле.

Капсула с образцом астероида была выпущена с высоты более 67,000 27,000 миль и испытала огненный спуск через атмосферу Земли, достигнув скорости более XNUMX XNUMX миль в час. Два парашюта должны были замедлить спуск, но основной парашют раскрылся выше, чем предполагалось.

На 11 октября запланирована пресс-конференция, в ходе которой публике будет представлена ​​большая часть образца. Ожидается, что анализ астероида улучшит научное понимание формирования Солнечной системы и обитаемости Земли. Большая часть образца будет сохранена для будущих исследований, часть будет немедленно использована для экспериментов, а часть отправлена ​​партнерам миссии в Японии и Канаде.

Считается, что астероиды, подобные Бенну, состоят из исходного материала ранней Солнечной системы, что дает ценную информацию о ее формировании и эволюции. В частности, считается, что Бенну содержит молекулы углерода и воды, запертые в минералах. Его неожиданная низкая плотность, обнаруженная во время контакта зонда с его поверхностью, заинтриговала ученых. Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей невелика, понимание его состава полезно для будущих соображений.

источники:

– НАСА (URL не указан)

– Руководитель программы Osiris-Rex Мелисса Моррис