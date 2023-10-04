CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Первый образец астероида НАСА наконец приземлился на Земле

ByВики Ставропулу

Октябрь 4, 2023
Первый образец астероида НАСА наконец приземлился на Земле

После семилетнего ожидания первый образец астероида НАСА наконец вернулся на Землю. Космический зонд «Осирис-Рекс», запущенный в 2016 году, успешно приземлился на астероиде Бенну и собрал с его поверхности около девяти унций пыли. Путешествие зонда составило 3.86 миллиарда миль, прежде чем он приземлился в пустыне штата Юта.

НАСА обнаружило черную пыль и мусор на палубе авионики научного контейнера «Осирис-Рекс», когда была открыта первоначальная крышка. Ожидается, что эти обломки дадут ценную информацию о типах астероидов, которые потенциально могут угрожать Земле.

Капсула с образцом астероида была выпущена с высоты более 67,000 27,000 миль и испытала огненный спуск через атмосферу Земли, достигнув скорости более XNUMX XNUMX миль в час. Два парашюта должны были замедлить спуск, но основной парашют раскрылся выше, чем предполагалось.

На 11 октября запланирована пресс-конференция, в ходе которой публике будет представлена ​​большая часть образца. Ожидается, что анализ астероида улучшит научное понимание формирования Солнечной системы и обитаемости Земли. Большая часть образца будет сохранена для будущих исследований, часть будет немедленно использована для экспериментов, а часть отправлена ​​партнерам миссии в Японии и Канаде.

Считается, что астероиды, подобные Бенну, состоят из исходного материала ранней Солнечной системы, что дает ценную информацию о ее формировании и эволюции. В частности, считается, что Бенну содержит молекулы углерода и воды, запертые в минералах. Его неожиданная низкая плотность, обнаруженная во время контакта зонда с его поверхностью, заинтриговала ученых. Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей невелика, понимание его состава полезно для будущих соображений.

источники:
– НАСА (URL не указан)
– Руководитель программы Osiris-Rex Мелисса Моррис

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные открытия о ранних галактиках

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев