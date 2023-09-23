Земля получит самый крупный образец астероида, снятый в космосе

Миссия НАСА OSIRIS-REx призвана доставить самый крупный образец астероида, когда-либо пойманный в космосе, что позволит ученым получить ценную информацию о формировании планет миллиарды лет назад. Космический корабль должен приземлиться в пустыне штата Юта 24 сентября, доставив с собой образцы камней и пыли весом около 250 граммов.

Образец, взятый с поверхности астероида Бенну, расположенного на расстоянии более 200 миллионов миль от Земли, позволит заглянуть в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4.5 миллиардов лет назад. Это будет первый случай, когда Соединенные Штаты привезут образец астероида, при этом Канадское космическое агентство также сыграет роль в миссии, предоставив лазерный высотомер OSIRIS-REx.

Лазерная система помогла просканировать поверхность Бенну и собрать подробную информацию о ее особенностях. В результате Канада получит часть образца Бенну для исследовательских целей. Основная цель миссии — понять, как зародилась жизнь на Земле и как образовались планеты в Солнечной системе.

Ким Дэйт, старший куратор минералогии Королевского музея Онтарио и член канадской команды, заявил, что камни, собранные в Бенну, относятся к самым ранним стадиям формирования Солнечной системы и что команда ожидает неожиданных открытий.

Майкл Дейли, научный сотрудник лазерного альтиметра OSIRIS-REx, объяснил, что канадский анализ образца астероида будет сосредоточен на понимании того, как Бенну удерживает и распределяет тепло. Бенну, богатый углеродом астероид, больше Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и, как полагают, содержит глинистые минералы и каменные структуры с водой. Миссия также может обнаружить присутствие органических молекул, включая сахара и аминокислоты, которые необходимы для жизни.

Изучение Бенну важно не только для научных целей, но и помогает исследователям подготовиться к потенциальному воздействию подобных астероидов на Землю в будущем. Япония ранее получала небольшое количество образцов астероидов, но эта миссия знаменует собой важную веху для Соединенных Штатов.

источники:

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