CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Земля получит самый крупный образец астероида, снятый в космосе

ByГабриэль Бота

сентябрь 23, 2023
Земля получит самый крупный образец астероида, снятый в космосе

Миссия НАСА OSIRIS-REx призвана доставить самый крупный образец астероида, когда-либо пойманный в космосе, что позволит ученым получить ценную информацию о формировании планет миллиарды лет назад. Космический корабль должен приземлиться в пустыне штата Юта 24 сентября, доставив с собой образцы камней и пыли весом около 250 граммов.

Образец, взятый с поверхности астероида Бенну, расположенного на расстоянии более 200 миллионов миль от Земли, позволит заглянуть в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4.5 миллиардов лет назад. Это будет первый случай, когда Соединенные Штаты привезут образец астероида, при этом Канадское космическое агентство также сыграет роль в миссии, предоставив лазерный высотомер OSIRIS-REx.

Лазерная система помогла просканировать поверхность Бенну и собрать подробную информацию о ее особенностях. В результате Канада получит часть образца Бенну для исследовательских целей. Основная цель миссии — понять, как зародилась жизнь на Земле и как образовались планеты в Солнечной системе.

Ким Дэйт, старший куратор минералогии Королевского музея Онтарио и член канадской команды, заявил, что камни, собранные в Бенну, относятся к самым ранним стадиям формирования Солнечной системы и что команда ожидает неожиданных открытий.

Майкл Дейли, научный сотрудник лазерного альтиметра OSIRIS-REx, объяснил, что канадский анализ образца астероида будет сосредоточен на понимании того, как Бенну удерживает и распределяет тепло. Бенну, богатый углеродом астероид, больше Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и, как полагают, содержит глинистые минералы и каменные структуры с водой. Миссия также может обнаружить присутствие органических молекул, включая сахара и аминокислоты, которые необходимы для жизни.

Изучение Бенну важно не только для научных целей, но и помогает исследователям подготовиться к потенциальному воздействию подобных астероидов на Землю в будущем. Япония ранее получала небольшое количество образцов астероидов, но эта миссия знаменует собой важную веху для Соединенных Штатов.

источники:
– Солнечная система НАСА (@NASASolarSystem) в Твиттере
– Глобальные новости
- Ассошиэйтед Пресс

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Антарктида устанавливает новый рекорд по наименьшему количеству морского льда

сентябрь 26, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Морской лед Антарктики достиг рекордно низкой максимальной площади

сентябрь 26, 2023 Роберт Эндрю
Наука

SpaceX вывела на орбиту 21 новый спутник

сентябрь 26, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Антарктида устанавливает новый рекорд по наименьшему количеству морского льда

сентябрь 26, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Морской лед Антарктики достиг рекордно низкой максимальной площади

сентябрь 26, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

SpaceX вывела на орбиту 21 новый спутник

сентябрь 26, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Резкое сокращение площади морского льда в Антарктиде: смена режима с далеко идущими последствиями

сентябрь 26, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев