НАСА и SpaceX сотрудничают в серии миссий Falcon Heavy

НАСА зарезервировало пять запусков ракеты Falcon Heavy компании SpaceX для серии роботизированных космических миссий в течение следующих нескольких лет. Первой из этих миссий является запуск исследователя астероидов «Психея», запланированный на четверг. Директор по запускам НАСА Тим Данн заявил, что отчет SpaceX о предыдущих запусках Falcon Heavy оказался полезным при подготовке к миссии Psyche. В целом с SpaceX заключено контракт на выполнение до 10 миссий Falcon Heavy, причем пять из них являются твердыми контрактами с Программой стартовых услуг НАСА. Одной из примечательных миссий является Europa Clipper, миссия стоимостью 5 миллиардов долларов под руководством Лаборатории реактивного движения по исследованию ледяной луны Юпитера Европы. Кроме того, Космические силы США и Astrobotic также забронировали полеты Falcon Heavy в коммерческих целях, включая лунные посадочные модули и миссии по пополнению запасов на лунную станцию ​​Gateway.

Несмотря на конкуренцию со стороны системы космического запуска НАСА и мегаракеты Starship компании SpaceX, Falcon Heavy остается самой мощной коммерческой ракетой в мире. Полезная нагрузка почти 64 тонны, и она превосходит любую другую ракету, доступную в настоящее время НАСА. Ожидается, что новые ракеты, такие как Vulcan от United Launch Alliance и New Glenn от Blue Origin, будут близки по грузоподъемности, но они все еще не проверены. Falcon Heavy имеет успешный послужной список: с момента его первого запуска в 2018 году было выполнено семь запусков. НАСА также похвалило SpaceX за расширение границ отрасли и участие в аналитическом и инженерном сотрудничестве. Falcon Heavy недавно был сертифицирован НАСА для запуска самых дорогих роботизированных миссий агентства.

В целом, сотрудничество между НАСА и SpaceX стимулирует спрос на девять из десяти миссий Falcon Heavy, которые в настоящее время находятся в портфеле SpaceX. Данн выразил свою признательность за возможности SpaceX и выразил надежду, что SpaceX оценит аналитическую и инженерную строгость НАСА в их партнерстве.

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