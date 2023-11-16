Сверхзвуковой самолет X-59 претерпевает кардинальную модернизацию

Сверхзвуковой самолет НАСА X-59, известный своей способностью летать быстрее скорости звука, не создавая разрушительного звукового удара, должен подвергнуться замечательной модернизации. Экспериментальный самолет недавно прибыл в покрасочный цех Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, Калифорния, где он претерпит поразительную трансформацию: от существующей матовой металлической и зеленой цветовой гаммы к привлекательному красно-бело-синему дизайну.

Обновленный внешний вид X-59 будет иметь преимущественно белый корпус с «звуковой синей» нижней частью, выбранной НАСА, и красными акцентами на крыльях. Этот свежий слой краски служит не только эстетической цели, но и обеспечивает жизненно важную защиту от влаги и коррозии, обеспечивая прочность и долговечность самолета.

После завершения процесса покраски X-59 пройдет комплексные измерения, включая оценку веса и формы. Эти точные оценки помогут усовершенствовать и усовершенствовать методы компьютерного моделирования, что в конечном итоге будет способствовать развитию аэрокосмических технологий.

X-59 является неотъемлемой частью миссии НАСА Quesst, которая была перенесена на 2024 год. В следующем году НАСА планирует облететь недавно окрашенный экспериментальный самолет над различными населенными пунктами в Соединенных Штатах, чтобы оценить общественное восприятие звука, который он издает. .

Кэти Бахм, руководитель проекта демонстратора полета с низкой стрелой, выразила свое волнение по поводу того, что проект достиг этой важной вехи. Она предвкушает чувство глубокого трепета, когда X-59 выйдет из покрасочного цеха, поскольку поразительные визуальные эффекты воплощают в жизнь новаторское видение НАСА.

Помимо визуальной трансформации, X-59 призван предоставить НАСА бесценные данные о том, что они называют «звуковым ударом». Эта более тихая альтернатива обычному звуковому удару потенциально может привести к корректировкам действующих правил, запрещающих сверхзвуковые полеты над населенными пунктами. Делясь этими данными с регулирующими органами, НАСА стремится проложить путь для будущих коммерческих сверхзвуковых полетов.

Предстоящий год обещает большие перспективы для сверхзвукового самолета X-59, и Бахм с нетерпением ожидает выдающейся миссии, ожидающей этот самолет. Внешний вид X-59 будет визуально отражать необыкновенные усилия, которые предстоит реализовать в этом новаторском проекте.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каково назначение сверхзвукового самолета Х-59? Сверхзвуковой самолет X-59 спроектирован так, чтобы летать быстрее скорости звука, не создавая разрушительного звукового удара, что может проложить путь для будущих коммерческих сверхзвуковых полетов. Почему НАСА красит самолет Х-59? НАСА покрасило X-59 в первую очередь ради эстетики, но оно также служит цели защиты самолета от влаги и коррозии. В чем смысл «звукового удара» X-59? «Звуковой удар» X-59 представляет собой более тихую альтернативу типичному звуковому удару, создаваемому сверхзвуковыми полетами. НАСА намерено изучить и предоставить данные об этом звуке регулирующим органам, что потенциально приведет к корректировке правил, регулирующих сверхзвуковые полеты над населенными пунктами. Когда будет завершена модернизация X-59? Трансформация Х-59 завершится в ближайшее время. После завершения процесса покраски будут проведены окончательные измерения для дальнейшего совершенствования методов компьютерного моделирования.