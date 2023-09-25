Миссия НАСА VERITAS Venus готовится к запуску, изучая вулканические районы в Исландии

Миссия НАСА VERITAS по исследованию Венеры может быть приостановлена, но научная группа использует это время для совершенствования технологий и методов на Земле. Одна из недавних полевых кампаний привела их в вулканический регион Аскья в Исландии. Эта область напоминает суровую среду Венеры и служит аналогом для изучения различных типов извержений, происходящих на поверхности планеты.

Команда собрала образцы камней и поверхностей возле действующего вулкана, которые будут проанализированы в лаборатории. Изучая вулканические районы на Земле, исследователи смогут получить представление о геологических особенностях Венеры и лучше подготовиться к миссии VERITAS в будущем.

Исландия предоставляет уникальную возможность для изучения Венеры, поскольку это вулканическая страна, расположенная на вершине горячего шлейфа. Сходство геологических особенностей Исландии и Венеры делает ее идеальным местом для проведения научных исследований и разработки технологий, которые будут использоваться в будущих миссиях на планету.

В ходе кампании команда также посетила Фаградальсфьялль на юго-западе Исландии, чтобы собрать дополнительные образцы для анализа. Тем временем самолет сделал радиолокационные снимки местности сверху. Эти усилия направлены на усовершенствование алгоритмов на борту VERITAS, что позволит лучше идентифицировать изменения поверхности Венеры.

Ожидалось, что миссия VERITAS предоставит фундаментальную информацию о Венере и ее поверхности, но задержки приостановили эти открытия. НАСА работает над еще одной миссией на Венеру под названием DAVINCI, запуск которой запланирован на 2029 год.

Исследование вулканических районов Исландии является важным шагом на пути к пониманию Венеры и расширению наших знаний о других планетах нашей солнечной системы.

источники:

– Миссия НАСА VERITAS на Венере продолжает подготовку на Земле (НАСА)

– Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.