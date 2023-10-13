Эксперимент НАСА по оптической связи в дальнем космосе (DSOC) произведет революцию в области связи в космосе

Эксперимент НАСА по оптической связи в глубоком космосе (DSOC), являющийся частью космического корабля агентства Psyche, был запущен 13 октября и ознаменовал важную веху в космической связи. DSOC — это революционная технология, целью которой является демонстрация лазерной или оптической связи за пределами системы Земля-Луна.

Лазерная связь обеспечивает квантовый скачок в скорости передачи данных: ее пропускная способность в 10–100 раз выше, чем у традиционных радиотелекоммуникационных систем, используемых на космических кораблях. Этот прорыв позволит будущим космическим миссиям передавать на Землю изображения с более высоким разрешением, большие объемы научных данных и даже потоковое видео.

Лазерный приемопередатчик DSOC состоит из лазерного передатчика ближнего инфракрасного диапазона для отправки высокоскоростных данных на Землю и новаторской камеры подсчета фотонов для приема лазерных лучей с Земли. В течение первых двух лет путешествия Психеи к богатому металлами астероиду DSOC будет связываться с двумя наземными станциями в Южной Калифорнии, демонстрируя свою способность передавать высокоскоростные данные на расстояния до 240 миллионов миль (390 миллионов километров).

По словам Аби Бисваса, технолога проекта DSOC в Лаборатории реактивного движения НАСА, лазерная связь уже доказала свою эффективность для спутников на околоземной орбите и спутников, вращающихся вокруг Луны. Однако связь в дальнем космосе создает новые проблемы, которые технология DSOC призвана решить. В случае успеха DSOC улучшит возможности возврата данных в 10–100 раз, поддерживая будущие амбиции НАСА, такие как отправка астронавтов на Марс.

Эта революционная технология может произвести революцию в космической связи, позволяя проводить более эффективные и продвинутые миссии по исследованию нашей Солнечной системы. Используя возможности лазерной связи, НАСА может расширить свои научные открытия и проложить путь к исследованию космоса человеком.

источники:

– Технологический Твиттер НАСА: @NASA_Technology (13 октября 2023 г.)

– Лаборатория реактивного движения НАСА: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2021-180#gs.etprmz