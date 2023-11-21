Оптическая связь в дальнем космосе достигла важной вехи в лазерной передаче данных

Значительным прорывом стала система Deep Space Optical Communications (DSOC), разработанная НАСА, которая успешно передала данные на колоссальное расстояние в 10 миллионов миль с использованием лазерной технологии. Это достижение знаменует собой самую дальнюю демонстрацию оптической связи, превысившую расстояние между Луной и Землей в 40 раз.

В эксперименте DSOC, который состоялся 14 ноября, использовался лазер ближнего инфракрасного диапазона для кодирования и передачи данных на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, Калифорния. Эта передовая система лазерной связи установлена ​​на борту недавно запущенного космического корабля «Психея» и предназначена для отправки тестовых данных с высокой пропускной способностью обратно на Землю во время двухлетней фазы демонстрации технологий.

И DSOC, и Psyche, управляемые Лабораторией реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, прокладывают путь к достижениям в области космической связи. Прибор DSOC, способный отправлять и принимать сигналы ближнего инфракрасного диапазона, фиксируется на мощном лазерном маяке восходящей линии связи, передаваемом из лаборатории оптических коммуникационных телескопов на объекте Лаборатории реактивного движения в Столовой горе недалеко от Райтвуда, Калифорния.

Эта важная веха, которую НАСА называет «первым светом», знаменует собой успешную координацию полета лазерного приемопередатчика на борту «Психеи» с наземными средствами. Приемопередатчик вместе с автоматизированными системами корректировал наведение лазерных лучей, обеспечивая эффективную передачу данных между Паломаром и объектом Столовой горы.

Труди Кортес, директор отдела демонстрации технологий в штаб-квартире НАСА, подчеркнула важность достижения этой вехи, заявив, что она открывает путь для будущих достижений в области высокоскоростной связи. Эти достижения позволят передавать научную информацию, изображения высокой четкости и даже потоковое видео для поддержки исследования Марса человеком.

Успешная передача тестовых данных через лазеры восходящей и нисходящей линии связи, известная как «закрытие канала», представляет собой основную цель эксперимента. Хотя команды, работающие над DSOC и Psyche, осознают предстоящие проблемы, они приступили к этому новаторскому путешествию с решимостью и сотрудничеством.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ДСОК?

Ответ: DSOC означает Deep Space Optical Communications, лазерную космическую систему связи, разработанную НАСА.

Вопрос: В чем заключалось достижение DSOC?

Ответ: DSOC успешно передал данные с помощью лазера на расстояние 10 миллионов миль, превзойдя предыдущий рекорд оптической связи.

Вопрос: Какова цель DSOC?

Ответ: Целью DSOC является демонстрация высокоскоростной передачи данных во время миссий в дальний космос, что обеспечит расширенные возможности связи для будущих исследований космоса.

Вопрос: Где установлен DSOC?

Ответ: DSOC установлен на борту космического корабля Psyche, который выполняет миссию к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Вопрос: Каковы будущие цели DSOC?

Ответ: Будущие цели DSOC включают разработку средств связи с более высокой скоростью передачи данных для отправки научной информации, изображений высокой четкости и потокового видео для поддержки миссий человека на Марс.