КИНЖАЛ НАСА: революционная система предупреждения о солнечном шторме

НАСА разработало DAGGER, систему раннего предупреждения, которая обеспечивает критические оповещения о надвигающихся солнечных бурях, предлагая 30-минутное предупреждение до того, как эти разрушительные события произойдут. Солнечные бури, вызванные внезапными выбросами солнечного материала с Солнца, могут иметь разрушительные последствия для земной инфраструктуры, включая электросети и сети связи.

Исторические инциденты, такие как отключение электроэнергии в Квебеке 35 лет назад и событие в Кэррингтоне более 150 лет назад, подчеркивают разрушительный потенциал солнечных бурь. В ответ на необходимость обеспечения готовности НАСА использовало передовые технологии для создания DAGGER, системы раннего предупреждения, известной своей беспрецедентной скоростью и точностью.

DAGGER объединяет искусственный интеллект (ИИ) и спутниковые данные для прогнозирования солнечных бурь с поразительной эффективностью. НАСА собрало данные с различных спутников, включая ACE, Wind, IMP-8 и Geotail, которые постоянно отслеживают солнечную активность. Эти спутники предоставили бесценную информацию о солнечных вспышках. Однако обнаружение надвигающейся солнечной бури — это только одна часть задачи; понимание его потенциального воздействия на Землю не менее важно.

Чтобы решить эту проблему, исследователи объединили спутниковые данные с информацией наземных станций, пострадавших от предыдущих солнечных бурь. Этот комплексный набор данных послужил основой для обучения DAGGER, передовой модели глубокого обучения, лежащей в основе этой преобразующей системы.

DAGGER, известный своей точностью и быстрым откликом, представляет собой значительный прорыв в алгоритмах прогнозирования. Его самой замечательной особенностью является скорость, поскольку он может предсказать силу и направление солнечной бури менее чем за одну секунду. Он может генерировать прогнозы каждую минуту, что является поразительным достижением по сравнению с предыдущими алгоритмами, которые требовали значительно больше времени.

Более ранние алгоритмы боролись с вычислительной сложностью прогнозирования глобального воздействия солнечной бури. Однако DAGGER преодолевает эту проблему, выполняя быстрые прогнозные расчеты по всей поверхности Земли.

Местные предсказания имеют решающее значение, поскольку в любой момент половина Земли находится во тьме. Скорость и глобальный охват DAGGER делают его бесценным инструментом для прогнозирования и реагирования на опасности солнечных бурь. Его внедрение в качестве платформы с открытым исходным кодом позволяет коммунальным и коммуникационным компаниям интегрировать его в свои системы оценки угроз до того, как произойдут наиболее суровые погодные явления.

Не вызывая звуковых оповещений, таких как предупреждения о торнадо, DAGGER гарантирует, что соответствующие заинтересованные стороны будут оперативно проинформированы о потенциальных опасностях, значительно быстрее, чем раньше. Разработка НАСА проекта DAGGER означает выдающееся достижение в области прогнозирования космической погоды. Благодаря своей способности обеспечивать заблаговременное предупреждение о солнечных бурях за 30 минут и глобальным прогнозирующим возможностям, DAGGER дает нам возможность лучше смягчать потенциально катастрофические последствия этих небесных явлений.

– Источники:

- Исходная статья: Система раннего предупреждения НАСА DAGGER.

– ACE Satellite: расширенный обозреватель композиции

– Спутник ветра: наблюдения за солнечным ветром над полюсами

– Спутник IMP-8: Платформа межпланетного мониторинга 8.

– Спутник Geotail: геомагнитный хвостовой зонд