Марсоход НАСА Curiosity достиг хребта долины Гедиз, раскрывая подсказки о водном прошлом Марса

Совершив выдающийся подвиг, марсоход НАСА Curiosity успешно достиг хребта Гедиз Валлис, области на Красной планете, которая, как полагают, содержит остатки мощных древних потоков мусора. Это достижение дает ценную информацию об истории воды на Марсе.

Примерно три миллиарда лет назад, во время одной из влажных фаз Марса, потоки мусора переносили грязь и валуны вниз с горы, образуя веерообразные отложения. Со временем марсианские ветры размыли это отложение до хребта, который мы видим сегодня. Этот хребет содержит важные подсказки о присутствии воды на Марсе в прошлом.

Путешествие к хребту Гедиз Валлис было не без трудностей. Ровер столкнулся со скалами, похожими на спину аллигатора, и крутой местностью, но после трех попыток 14 августа он, наконец, достиг гребня. С этой точки обзора Curiosity может изучать местность с помощью своей роботизированной руки.

Curiosity поднимается на гору Шарп с 2014 года, обнаруживая по пути следы древних озер и ручьев. Каждый слой горы представляет собой отдельный период марсианской истории. Хребет Гедиз Валлис, являющийся одним из последних образований на горе, представляет собой снимок одной из самых молодых марсианских эпох.

Во время своей 11-дневной экспедиции на хребт Curiosity сфотографировал и проанализировал темные камни, образовавшиеся в других частях горы Шарп. Эти камни, размером с автомобиль, были перенесены селевыми потоками, что дало уникальную возможность изучить материал верхней части горы.

Кроме того, присутствие Curiosity на хребте позволило ученым наблюдать геологическое образование, называемое веером селевого потока. Хотя механика их формирования остается предметом изучения, исследователи надеются, что понимание этих событий на Марсе также прольет свет на аналогичные явления на Земле.

Марсоход сделал 136 изображений хребта Гедиз Валлис, которые были объединены в панорамный вид местности. Ученые сейчас анализируют данные и изображения, чтобы узнать больше о водном прошлом Марса.

Следующая миссия Curiosity — найти путь к каналу на вершине хребта, где будут проходить дальнейшие исследования тайн воды на горе Шарп.

источники:

- Исходная статья