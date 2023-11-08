Новые открытия марсохода Curiosity НАСА на Марсе

Марсоход НАСА «Кьюриосити» недавно достиг важной вехи, проведя 4000 марсианских дней, исследуя чужую планету с момента его приземления 5 августа 2012 года. В ходе своей расширенной миссии «Кьюриосити» углубился в древнюю историю Марса, обнаружив захватывающие открытия, которые проливают свет на Климат и обитаемость планеты.

Одним из значительных достижений марсохода является его 39-я коллекция образцов, известная как «Секвойя». Ученые Curiosity в настоящее время изучают измельченную породу, чтобы получить ценную информацию о старом климате Марса. Ожидается, что анализ «Секвойи» покажет, как изменилась атмосфера и обитаемость Марса после того, как этот регион стал насыщен сульфатами — минералами, которые, вероятно, образовались в результате испарения соленой воды миллиарды лет назад, когда Марс начал высыхать. Эти знания будут способствовать более глубокому пониманию эволюции Марса с течением времени.

Помимо исследования «Секвойи», Curiosity сделал и другие замечательные открытия, которые расширяют наше понимание Красной планеты. Одним из примечательных открытий является идентификация минерала сульфата магния под названием старкеит, который связан с засушливым климатом, таким как современные условия Марса. Это открытие, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Планеты, способствует нашим знаниям о том, как марсианская среда развилась до своего нынешнего состояния.

Несмотря на пересеченную местность, пыль и радиацию, «Кьюриосити» продолжал выполнять свою миссию. Однако недавно у марсохода возникла проблема с камерой левого инструмента камеры мачты. Пока ученые работают над решением этой проблемы, они уже подготовили альтернативные планы, полагаясь на Mastcam с более высоким разрешением в качестве основной системы визуализации. Эта корректировка может повлиять на выбор научных площадок и маршрутов для марсохода.

Инженеры НАСА постоянно контролируют работу ядерного источника энергии Curiosity и ожидают, что он обеспечит достаточно энергии для еще многих лет работы. Они также разработали решения для преодоления механического износа бурового механизма марсохода и суставов роботизированной руки, гарантируя его долговечность на Марсе и продолжение его основной миссии.

Путешествуя по марсианскому ландшафту, «Кьюриосити», несомненно, сделает еще более захватывающие открытия, расширяя наши знания об этой загадочной планете и потенциале прошлой микробной жизни. Следите за обновлениями новаторской миссии НАСА.

Часто задаваемые вопросы

1. Как долго марсоход Curiosity исследует Марс?

Марсоход Curiosity приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и провел на планете 4000 марсианских дней.

2. Какова цель миссии марсохода Curiosity?

Цель марсохода Curiosity определить, были ли на древнем Марсе подходящие климатические условия для микробной жизни.

3. Какое недавнее открытие, касающееся климата Марса, сделал марсоход?

Последние исследования марсохода Curiosity выявили минерал сульфата магния под названием старкеит, который связан с засушливым климатом, таким как современные условия Марса.

4. С какой проблемой столкнулся марсоход при работе с мачтовой камерой?

В левой камере инструмента Mast Camera в настоящее время возникают проблемы, и ученые работают над их решением. Однако они подготовили альтернативные планы, используя камеру Mastcam с более высоким разрешением в качестве основной системы визуализации.

5. Как долго Curiosity будет продолжать свою миссию?

Инженеры НАСА ожидают, что ядерный источник энергии Curiosity обеспечит достаточно энергии для еще многих лет работы на Марсе.