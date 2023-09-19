Марсоход НАСА Curiosity достиг опасной точки назначения на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity успешно достиг важного пункта на Красной планете, называемого хребтом долины Гедиз. Считается, что этот хребет хранит свидетельства влажного прошлого Марса и информацию о древних оползнях. Образование было создано потоками мусора, несущими грязь и валуны вниз по склону горы, которые в конечном итоге превратились в высокий гребень из-за эрозии ветра. Геолог Уильям Дитрих заявил, что стать свидетелем этих событий было бы невероятно, и их изучение поможет ученым лучше понять подобные события на Земле.

Curiosity столкнулся с рядом проблем на пути к хребту долины Гедиз. У него возникли трудности с доступом к этому региону после того, как он взобрался на скальное образование, известное как фронтон Гринхью, а затем наткнулся на скалы с острыми краями, называемые скалами «аллигатора». Ранее в этом году он также столкнулся с трудностями в долине Маркер-Бэнд. Наконец, через три года марсоходу удалось благополучно добраться до хребта.

За время своего 11-дневного пребывания на хребте Curiosity сделал 136 изображений местности с помощью своей камеры Mastcam. На этих изображениях были видны темные камни, образовавшиеся в других частях горы, и более мелкие осколки, которые, как полагают, прибыли из более высоких частей горы Шарп. Марсоход также предоставил ученым подробные изображения геологического явления, называемого «веером потока мусора», когда обломки распространяются в форме веера.

Успешно исследовав хребет Долины Гедиз, Curiosity теперь направляется к тропе над хребтом, чтобы исследовать водную историю горы Шарп. Эта миссия является частью миссии Марсианской научной лаборатории НАСА, которая продолжается с 2012 года и доставила Curiosity в различные интересные места на Марсе.

источники:

– НАСА подтверждает, что марсоход Curiosity достиг хребта Гедиз Валлис – НАСА

– Развивающийся взгляд команды Curiosity на древнюю среду кратера Гейла – НАСА

– Марсоход НАСА Curiosity: самый умный автомобиль на Марсе – CNET