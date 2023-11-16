Достижения квантово-химических исследований в космосе

Международная группа ученых совершила невероятный подвиг в освоении космоса, создав квантовый газ, состоящий из двух разных типов атомов. Благодаря использованию Лаборатории холодного атома НАСА (CAL) на борту Международной космической станции это новаторское достижение приближает нас на один шаг к переносу квантовых технологий Земли на огромные просторы космоса.

Квантовые инструменты уже произвели революцию в различных областях, таких как коммуникация, материаловедение, открытие лекарств и понимание фундаментальных процессов в жизни. В будущем они обладают потенциалом для расширения наших знаний о небесных телах, включая нашу собственную планету, и разгадки тайн Вселенной, углубляя наше понимание основных законов природы.

С момента своего запуска в 2018 году Лаборатория холодного атома НАСА смогла создавать ультрахолодные условия с помощью лазеров и магнитных полей, охлаждая атомы до температур, близких к абсолютному нулю. При таких экстремально низких температурах исследователи могут наблюдать и манипулировать атомами в их квантовых состояниях, к которым классическая физика больше не применима.

Недавно группа ученых из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) и Калифорнийского технологического института (Калтех) провела серию экспериментов на CAL для изучения поведения ультрахолодных молекул в космосе. Этим исследователям удалось стать свидетелями появления квантового газа, известного как конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК), путем охлаждения облака молекул калия-рубидия (KRb) почти до абсолютного нуля.

Конденсаты Бозе-Эйнштейна (БЭК) представляют собой уникальную форму материи, которая материализуется, когда бозонные частицы чрезвычайно низкой плотности охлаждаются до температур, очень близких к абсолютному нулю. В этих конденсатах множество атомов или молекул занимают одно и то же квантовое состояние, ведя себя как единое целое с волнообразными характеристиками.

Изучение БЭК в условиях микрогравитации позволяет ученым получить бесценную информацию о фундаментальных квантовых явлениях и потенциально разработать новые квантовые технологии космического базирования.

Эксперименты, проведенные на CAL, не только продемонстрировали образование БЭК в космосе, но и открыли возможности изучения химических реакций на квантовом уровне. Манипулируя ультрахолодными молекулами, исследователи наблюдали рассеяние атомов во время химической реакции. Эти данные дают важную информацию о поведении атомов в условиях микрогравитации, включая их взаимодействие друг с другом.

Кроме того, исследователи предложили космические эксперименты с использованием двухатомного интерферометра и квантовых газов для измерения гравитации с поразительной точностью, что еще больше проливает свет на природу темной энергии. Способность управлять атомами с помощью таких инструментов, как магнитные поля, позволяет ученым заставлять их отталкиваться, подобно маслу и воде, или слипаться, как мед. Всестороннее понимание этих взаимодействий является основной целью Лаборатории холодного атома.

В общем, Лаборатория холодного атома НАСА служит исключительной платформой для проведения исследований в области квантовой химии в космосе. Установка облегчает создание и манипулирование ультрахолодными атомами в условиях микрогравитации, позволяя ученым открывать новые явления и получать свежее представление о загадочном квантовом мире. Уникальные возможности этой лаборатории способствуют стремлению НАСА исследовать границы космоса, открывая двери для революционных открытий и достижений в нашем понимании Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК)?

Конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК) — это уникальное состояние вещества, которое возникает, когда бозонные частицы чрезвычайно низкой плотности охлаждаются до температур, очень близких к абсолютному нулю. В этих конденсатах большая группа атомов или молекул занимает одно и то же квантовое состояние, действуя как единое целое с волновыми свойствами.

Какова цель изучения БЭК в условиях микрогравитации?

Изучение конденсатов Бозе-Эйнштейна (БЭК) в условиях микрогравитации позволяет ученым получить представление о фундаментальных квантовых явлениях и потенциально разработать новые квантовые технологии космического базирования.

Каковы были результаты экспериментов, проведенных в Лаборатории холодного атома (CAL)?

Эксперименты, проведенные на CAL, продемонстрировали образование бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) в космосе. Кроме того, исследователи получили ценные данные о химических реакциях на квантовом уровне и наблюдали рассеяние атомов во время этих реакций в условиях микрогравитации.

Как Лаборатория холодного атома способствует исследованию космоса НАСА?

Лаборатория холодного атома служит уникальной платформой для исследований в области квантовой химии в космосе, позволяя ученым манипулировать и изучать ультрахолодные атомы в условиях микрогравитации. Эта лаборатория открывает новые возможности для революционных открытий и прогресса в нашем понимании Вселенной.