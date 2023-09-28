Миссия НАСА по лидарному спутнику CALIPSO подходит к концу спустя 17 лет

Миссия НАСА по лидарному спутнику CALIPSO (облако-аэрозольный лидар и инфракрасный спутник наблюдения), являвшаяся совместным проектом НАСА и Французского национального центра космических исследований (CNES), завершилась в августе после 17 лет работы. Спутник, исчерпавший запасы топлива и неспособный вырабатывать достаточную мощность, больше не функционировал должным образом. В результате было принято решение о прекращении миссии 1 августа.

CALIPSO использовал активный лидар наряду с пассивными инфракрасными и видимыми формирователями изображений для изучения вертикальной структуры и характеристик тонких облаков и аэрозолей в атмосфере Земли. Лидарные и радарные системы излучают энергетические лучи в сторону Земли и измеряют отражение этих лучей от облаков и аэрозолей. По сравнению с пассивными датчиками, которые измеряют отраженный солнечный свет или радиацию, лидар является активным датчиком.

Запущенный 28 апреля 2006 года, CALIPSO работал в тандеме с радиолокационной системой профилирования облаков на спутнике CloudSat. Выведенные на солнечно-синхронные орбиты от северного до южного полюсов, два спутника исследовали вертикальную структуру атмосферы и измеряли высоты различных частиц, таких как пыль, морская соль, пепел и сажа. Это предоставило ученым уникальные одновременные наблюдения и беспрецедентные трехмерные изображения формирования облаков и аэрозолей.

Одним из заметных применений CALIPSO было обнаружение и измерение шлейфов пепла от извержений вулканов. Наблюдения, собранные CALIPSO, использовались консультативными центрами по вулканическому пеплу по всему миру для информирования коммерческих авиаторов о потенциальных опасностях и обеспечения безопасных маршрутов полетов.

Дэйв Уинкер, главный исследователь CALIPSO, выразил удовлетворение успехом миссии за ее длительный срок. Миссия CALIPSO предоставила важные данные для понимания атмосферы Земли и способствовала достижениям в области науки об атмосфере.

источники:

- НАСА