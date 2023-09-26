Обсерватория Чандра НАСА предоставила новую информацию об извержении Эта Киля

Используя данные за два десятилетия, собранные рентгеновской обсерваторией НАСА «Чандра», астрономы получили ценную новую информацию об извержении Эта Киля, которое произошло в середине 19 века. Наблюдения были объединены для создания фильма, демонстрирующего кадры Эта Киля за 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годы. Анализируя эти данные в сочетании с наблюдениями XMM-Newton ЕКА, астрономы смогли отследить расширение звезды. извержение, произошедшее примерно 180 лет назад, во время которого Эта Киля выбросила в космос значительную массу на скорости до 4.5 миллионов миль в час. Это исследование показывает, как различные космические обсерватории могут сотрудничать, чтобы улучшить наше понимание долгосрочных изменений во Вселенной.

Эта Киля — двойная звездная система, состоящая из двух массивных звезд, масса одной из которых оценивается в 90 раз больше массы Солнца, а другой — примерно в 30 раз больше массы Солнца. В 1800-х годах на Эта Киля произошел мощный взрыв, известный как «Великое извержение», во время которого она выбросила массу, в 10–45 раз превышающую массу Солнца. Этот материал образовал плотные сферические облака газа, известные как туманность Гомункул, расположенные на противоположных сторонах двух звезд.

Предыдущее исследование с использованием данных Чандры обнаружило яркое рентгеновское кольцо, окружающее туманность Гомункул. Новый фильм, созданный на основе данных Чандры, вместе с глубоким изображением, полученным путем агрегирования данных, предлагает дополнительное понимание нестабильной истории Эта Киля. Оно показывает быстрое расширение рентгеновского кольца и наличие ранее неизвестной слабой оболочки рентгеновских лучей за его пределами. Считается, что слабый рентгеновский снаряд является взрывной волной Великого извержения 1840-х годов.

Основываясь на этих результатах, исследователи выдвигают гипотезу, что материал был выброшен из Эта Киля где-то между 1200 и 1800 годами, еще до Великого извержения. Затем взрывная волна Великого извержения столкнулась с выброшенным материалом и нагрела его, образовав яркое рентгеновское кольцо. С тех пор эта взрывная волна вышла за пределы кольца. Сходство формы и ориентации внешней рентгеновской оболочки и туманности Гомункул предполагает общее происхождение обеих структур.

Дальнейший анализ с помощью телескопа XMM-Newton показал, что рентгеновская яркость Эта Киля со временем уменьшилась, что согласуется с предыдущими наблюдениями. Исследователи оценили яркость Эта Киля в рентгеновских лучах во время Великого извержения и объединили это с наблюдаемой скоростью выброшенного материала, чтобы определить, что извержение, вероятно, состояло из двух взрывов. Первый взрыв включал быстрый выброс меньшего количества быстрого газа низкой плотности, создавший взрывную рентгеновскую волну. За этим последовал более медленный выброс плотного газа, который в конечном итоге образовал туманность Гомункул.

Предыдущее исследование, проведенное Натаном Смитом из Университета Аризоны, предположило, что Великое извержение было вызвано слиянием двух звезд в тройной звездной системе. Это объяснение также может объяснить кольцевую структуру, наблюдаемую в рентгеновских лучах, поскольку в результате слияния материал выбрасывался бы в плоскую плоскость.

Новые данные, полученные в рентгеновской обсерватории Чандра, предлагают более глубокое понимание захватывающей истории Эта Киля, предполагая, что она пережила чрезвычайно мощный взрыв, который обычно уничтожил бы звезду.

Источник: Астрофизический журнал.