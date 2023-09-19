Первый образец американского астероида будет представлен в Космическом центре имени Джонсона НАСА

Космический центр НАСА имени Джонсона намерен представить первый образец астероида Соединенных Штатов 11 октября в рамках миссии OSIRIS-REx. Ожидается, что этот образец, который будет собран с околоземного астероида Бенну, предоставит ценную информацию о формировании Солнечной системы и происхождении жизни на Земле.

Космический корабль OSIRIS-REx был запущен в 2016 году с целью изучения Бенну и сбора образца материала его поверхности. В октябре 2020 года космический корабль успешно собрал около 250 граммов материала для доставки обратно на Землю. Заключительный этап миссии завершится 24 сентября 2023 года, когда капсула с образцами Бенну будет выпущена и приземлится в пустыне Юты.

Во время презентации научная группа НАСА OSIRIS-REx поделится первоначальным анализом образца. Как только образец благополучно достигнет Земли и приземлится, специалисты НАСА соберут камни и пыль с астероида внутри капсулы. Затем эти образцы будут исследованы в нетронутом хранилище НАСА имени Джонсона для дальнейшего анализа.

Лаборатория хранения образцов OSIRIS-REx была создана НАСА для управления распространением образцов среди ученых по всему миру. Исследование, проведенное с этими образцами, направлено на улучшение нашего понимания формирования нашей планеты и Солнечной системы, а также на изучение происхождения органических соединений, которые могли способствовать развитию жизни на Земле. Кроме того, часть образца будет зарезервирована для будущих исследований, поскольку технологии со временем продолжают совершенствоваться.

Космический центр Джонсона является домом для крупнейшей в мире коллекции астроматериалов, включая образцы астероидов, комет, Марса, Луны, Солнца и даже пыли других звезд. Эта коллекция используется учеными для проведения исследований планетарных материалов и космической среды, что еще больше расширяет наши знания о Солнечной системе и за ее пределами.

источники:

- НАСА

– Миссия OSIRIS-REx