Миссия НАСА OSIRIS-REx обнаружила доказательства наличия воды и углерода в образце астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx выявила захватывающие первоначальные результаты исследования образца астероида Бенну возрастом 4.5 миллиарда лет, который недавно был доставлен обратно на Землю. Предварительные анализы образца указывают на наличие воды и высокого содержания углерода, что позволяет предположить возможность обнаружения строительных блоков жизни на Земле внутри породы. Эти результаты знаменуют собой важную веху в изучении нашего небесного окружения.

Образец, собранный OSIRIS-REx, является крупнейшим в истории образцом богатого углеродом астероида, доставленным на Землю. Администратор НАСА Билл Нельсон выразил свой энтузиазм, заявив, что этот образец внесет значительный вклад в наше понимание происхождения жизни на нашей планете для будущих поколений. Однако для полного понимания природы углеродных соединений, обнаруженных в образце, необходим дальнейший анализ.

Значение этого открытия выходит за рамки поиска истоков жизни. Камни и пыль, собранные с Бенну, предоставляют уникальную возможность изучить, как формировалась наша Солнечная система и как были доставлены материалы, которые могли привести к развитию жизни на Земле. Кроме того, это позволяет ученым изучать меры, которые могут защитить нашу планету от потенциальных столкновений с астероидами.

Миссия OSIRIS-REx стремилась собрать 60 граммов астероидного материала. Однако во время исследования возвращенного образца ученые обнаружили множество дополнительного астероидного материала. Из-за этого неожиданного дополнительного материала процесс обработки и хранения основного образца замедлился.

Ученые провели предварительный анализ бонусного материала, используя различные методы, такие как сканирующая электронная микроскопия, инфракрасные измерения, дифракция рентгеновских лучей и анализ химических элементов. Результаты этих анализов предоставили доказательства большого количества углерода и воды в образце, подтвердив первоначальные выводы.

Научная группа OSIRIS-REx продолжит изучение и характеристику образцов в течение следующих двух лет. По крайней мере 70% образца будет сохранено для будущих исследований учеными всего мира. Этот бесценный материал будет доступен группе из более чем 200 ученых из различных институтов по всему миру.

Кроме того, образцы будут переданы в аренду известным учреждениям, таким как Смитсоновский институт, Космический центр Хьюстона и Университет Аризоны, для всеобщего обозрения. Эти публичные экспозиции позволят людям восхититься выдающимися достижениями миссии OSIRIS-REx и узнать больше о чудесах нашей солнечной системы.

Источники: НАСА.