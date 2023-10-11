Робот НАСА Astrobee возвращается на Международную космическую станцию

Желтый свободно летающий робот Astrobee НАСА по имени Хани успешно вернулся на Международную космическую станцию (МКС) после ремонта на Земле. Флот Astrobee состоит из трех роботов кубической формы, включая Honey, Bumble (синий) и Queen (зеленый). Эти роботы были разработаны, чтобы помогать астронавтам выполнять задачи по техническому обслуживанию и проводить эксперименты в условиях микрогравитации.
Во время недавней миссии «Хани» смог отсоединиться от стыковочной станции, маневрировать через космическую станцию и успешно перестыковаться без какого-либо присмотра со стороны экипажа. Это демонстрирует способность робота работать автономно и выполнять задачи без необходимости постоянного контроля со стороны человека.
Роботы Astrobee были впервые доставлены на МКС в 2019 году и с тех пор участвуют в различных видах деятельности, включая маневры в воздухе и автономные полеты. Они оказались ценными инструментами для астронавтов, исследователей и студентов, поскольку могут документировать эксперименты, проводить инвентаризацию и служить исследовательской платформой для проведения экспериментов в условиях микрогравитации.
Хани вернулся на Землю для технического обслуживания космического корабля SpaceX CRS-23 в сентябре 2021 года. После двухлетнего пит-стопа он был перезапущен в космос на борту корабля Northrop Grumman Cygnus в августе 2023 года. Повторная активация Хани контролировалась НАСА. астронавт Вуди Хобург, имеющий опыт работы с астробиами и участвовавший в соревновании по робототехнике с участием роботов в Массачусетском технологическом институте в начале этого года.
Роботы Astrobee оснащены программным обеспечением и док-системой для подзарядки. Они перемещаются по космической станции с помощью электрических вентиляторов и полагаются на камеры и датчики для передвижения. У каждого робота есть рука, которая позволяет ему цепляться за поручни на МКС и выполнять задачи или отдыхать, когда это необходимо.
С момента прибытия на МКС астроби провели 750 часов и 100 исследований, предоставив НАСА ценные данные. Они также использовались студентами и приглашенными учеными, предоставляя разнообразные возможности для проведения экспериментов внутри космической станции.
Роботы Astrobee представляют собой эволюцию предыдущего поколения небольших летающих аппаратов под названием СФЕРЫ. Хотя SPHERES завершили свои эксперименты в 2019 году, уроки, извлеченные из этих исследований, были учтены при разработке роботов Astrobee.
В целом успешное возвращение робота Astrobee Honey на МКС знаменует собой еще одну веху в использовании роботизированных технологий для помощи астронавтам и проведения исследований в космосе.
источники:
- Представители НАСА
– Твиттер (Вуди Хобург)
– Снимки НАСА/АО