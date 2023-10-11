Робот НАСА Astrobee возвращается на Международную космическую станцию

Желтый свободно летающий робот Astrobee НАСА по имени Хани успешно вернулся на Международную космическую станцию ​​(МКС) после ремонта на Земле. Флот Astrobee состоит из трех роботов кубической формы, включая Honey, Bumble (синий) и Queen (зеленый). Эти роботы были разработаны, чтобы помогать астронавтам выполнять задачи по техническому обслуживанию и проводить эксперименты в условиях микрогравитации.

Во время недавней миссии «Хани» смог отсоединиться от стыковочной станции, маневрировать через космическую станцию ​​и успешно перестыковаться без какого-либо присмотра со стороны экипажа. Это демонстрирует способность робота работать автономно и выполнять задачи без необходимости постоянного контроля со стороны человека.

Роботы Astrobee были впервые доставлены на МКС в 2019 году и с тех пор участвуют в различных видах деятельности, включая маневры в воздухе и автономные полеты. Они оказались ценными инструментами для астронавтов, исследователей и студентов, поскольку могут документировать эксперименты, проводить инвентаризацию и служить исследовательской платформой для проведения экспериментов в условиях микрогравитации.

Хани вернулся на Землю для технического обслуживания космического корабля SpaceX CRS-23 в сентябре 2021 года. После двухлетнего пит-стопа он был перезапущен в космос на борту корабля Northrop Grumman Cygnus в августе 2023 года. Повторная активация Хани контролировалась НАСА. астронавт Вуди Хобург, имеющий опыт работы с астробиами и участвовавший в соревновании по робототехнике с участием роботов в Массачусетском технологическом институте в начале этого года.

Роботы Astrobee оснащены программным обеспечением и док-системой для подзарядки. Они перемещаются по космической станции с помощью электрических вентиляторов и полагаются на камеры и датчики для передвижения. У каждого робота есть рука, которая позволяет ему цепляться за поручни на МКС и выполнять задачи или отдыхать, когда это необходимо.

С момента прибытия на МКС астроби провели 750 часов и 100 исследований, предоставив НАСА ценные данные. Они также использовались студентами и приглашенными учеными, предоставляя разнообразные возможности для проведения экспериментов внутри космической станции.

Роботы Astrobee представляют собой эволюцию предыдущего поколения небольших летающих аппаратов под названием СФЕРЫ. Хотя SPHERES завершили свои эксперименты в 2019 году, уроки, извлеченные из этих исследований, были учтены при разработке роботов Astrobee.

В целом успешное возвращение робота Astrobee Honey на МКС знаменует собой еще одну веху в использовании роботизированных технологий для помощи астронавтам и проведения исследований в космосе.

источники:

- Представители НАСА

– Твиттер (Вуди Хобург)

– Снимки НАСА/АО