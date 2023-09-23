Миссия OSIRIS-REx: возвращение на Землю образцов инопланетных камней

Космический корабль НАСА, миссия OSIRIS-REx, должен завершить свое семилетнее путешествие к астероиду и вернуться на Землю в эти выходные. Целью миссии является возвращение неиспорченных образцов горных пород из инопланетного мира, которые могут дать ценную информацию о формировании жизни. Ожидается, что космический корабль приземлится в штате Юта, и запланированы мероприятия по обеспечению безопасности капсулы с образцом астероида, ее транспортировке в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, а затем открытию для дальнейшего исследования.

Миссия OSIRIS-REx началась в 2011 году после многих лет мозговых штурмов и предложений. Космический корабль, построенный и эксплуатируемый компанией Lockheed Martin, был выбран НАСА для выполнения миссии, которая предполагает доставку материала астероида на Землю для детального анализа. Главный следователь миссии Данте Лауретта представлял себе события миссии на протяжении почти двух десятилетий.

Бенну, целевой астероид, считается пережитком ранней истории Солнечной системы. Ученые надеются, что материал, собранный с Бенну, даст ответы на фундаментальные вопросы о происхождении жизни на Земле. Капсула возврата образцов, в настоящее время прикрепленная к космическому кораблю OSIRIS-REx, содержит самый большой нетронутый образец внеземного материала, когда-либо доставленный из-за пределов Луны.

Приземление космического корабля ознаменует начало следующего этапа миссии, поскольку ученые готовятся к исследованию материала астероида. Исследователи соберут образцы почвы и воды в пустыне Юты, чтобы убедиться в отсутствии загрязнения образцов. Конечная цель — лучше понять наше происхождение и формирование жизни.

источники:

– НАСА: Веб-сайт миссии OSIRIS-REx

- Университет Аризоны: страница миссии OSIRIS-REx