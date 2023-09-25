НАСА успешно извлекло образцы с астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx достигла важной вехи, получив образцы с астероида Бенну. Космический корабль доставил около 250 граммов камня и пыли, которые будут доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, для дальнейшего анализа. Это знаменует собой первое в истории возвращение образца американского астероида и, как ожидается, углубит наше понимание происхождения нашей Солнечной системы.

Космический корабль OSIRIS-REx выпустил капсулу с образцом в атмосферу Земли, и она приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити. Капсула была доставлена ​​на вертолете во временную чистую комнату, где теперь она подключена к непрерывному потоку азота, чтобы гарантировать чистоту образца для научного анализа.

Извлеченные образцы будут разобраны и взвешены, а также будет составлена ​​инвентаризация камней и пыли. Со временем кусочки Бенну будут переданы ученым по всему миру. Это позволит исследователям делать открытия, которые улучшат наши знания о формировании планет, а также о происхождении органики и воды, которые способствовали возникновению жизни на Земле.

Кроме того, изучение Бенну, потенциально опасного астероида, поможет ученым получить представление о типах астероидов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты в будущем. Успешное получение образцов с Бенну является свидетельством технологических возможностей НАСА и будет способствовать дальнейшему развитию нашего понимания Вселенной.

источники:

– Администратор НАСА Билл Нельсон

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

Определения:

– OSIRIS-REx: происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность – Regolith Explorer, миссия космического корабля НАСА по изучению астероида Бенну и доставке образца на Землю.

– Бенну: астероид, расположенный недалеко от Земли, который изучался миссией OSIRIS-REx, чтобы понять его состав и происхождение.