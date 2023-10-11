Запуск космического корабля НАСА Psyche может быть отложен из-за плохой погоды

НАСА готовится к запуску своего космического корабля «Психея», который собирается исследовать богатый металлами астероид. Однако неблагоприятные погодные условия в Космическом центре Кеннеди во Флориде потенциально могут задержать старт. Запуск в настоящее время запланирован на четверг, 12 октября, в 10:16 утра по восточному времени с использованием ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Но НАСА объявило, что вероятность приемлемых погодных условий составляет всего 20%, выразив опасения по поводу образования облаков и активности электрического поля.

К счастью, у команды миссии есть время до 25 октября, чтобы отправить космический корабль в путь, если погода помешает запуску в четверг. Миссия «Психея» примечательна тем, что впервые будет исследован астероид с богатой металлами поверхностью. Ученые полагают, что астероид содержит большое количество металла, а не камня или льда.

Чтобы достичь астероида, космический корабль преодолеет впечатляющие 2.2 миллиарда миль, а путешествие между Марсом и Юпитером займет почти шесть лет. Как только он прибудет, космический корабль «Психея» начнет анализировать астероид шириной 170 миль с использованием различных научных инструментов. Цель состоит в том, чтобы получить более глубокое понимание ранних стадий развития Солнечной системы и формирования каменистых планет, таких как Земля и Марс.

Эта миссия станет восьмым полетом ракеты Falcon Heavy компании SpaceX с момента ее первого запуска в 2018 году. Falcon Heavy считается одной из самых мощных ракет, находящихся в эксплуатации в настоящее время. В дополнение к миссии «Психея» НАСА также готовится представить свой первый в истории образец горной породы, собранный с астероида и доставленный обратно на Землю. Долгожданное событие будет транслироваться в прямом эфире.

Источники: НАСА, Рекомендации редакции.