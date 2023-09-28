Лунная ракета НАСА Artemis II достигла важной вехи с интеграцией двигателей RS-25

Лунная ракета НАСА «Артемида II» достигла важной вехи: все четыре двигателя RS-25 были успешно интегрированы в основную ступень на сборочном заводе НАСА в Мишуде в Новом Орлеане. Это знаменует собой первую миссию с экипажем в рамках программы «Артемида», сигнализируя о прогрессе в достижении цели агентства по возвращению людей на поверхность Луны.

Процесс интеграции начался 11 сентября, когда технические специалисты прикрепили первый двигатель к основной ступени ракеты Space Launch System (SLS). Впоследствии второй, третий и четвертый двигатели были установлены 15, 19 и 20 сентября соответственно. В этом достижении с НАСА сотрудничали Aerojet Rocketdyne, основной подрядчик двигателей RS-25, и Boeing, ведущий подрядчик основной ступени.

Следующим этапом работы команд было закрепление двигателей на сцене и плавная интеграция силовой установки и электрических систем в конструкцию. Основная ступень SLS, стоящая на впечатляющей высоте 212 футов, служит основой лунной ракеты. Два его топливных бака вмещают более 733,000 25 галлонов переохлажденного жидкого топлива, которое будет питать четыре двигателя RS-XNUMX. Кроме того, на сцене расположены бортовые компьютеры, авионика и электрические системы, выполняющие роль центральной нервной системы ракеты.

Во время миссии «Артемида II» двигатели RS-25 в совокупности будут генерировать впечатляющую тягу в 2 миллиона фунтов, выводя экипаж за пределы низкой околоземной орбиты и отправляясь в путешествие к Луне. Эта миссия представляет собой решающий шаг на пути к главной цели НАСА — высадке первой женщины и первого цветного человека на Луну.

Основная ступень SLS играет ключевую роль в стратегии НАСА по исследованию дальнего космоса, работая в тандеме с космическим кораблем «Орион» и лунным шлюзом, вращающимся вокруг Луны. Вместе с коммерческими системами высадки людей эти элементы играют ключевую роль в обеспечении устойчивого присутствия человека на поверхности Луны. Примечательно, что SLS является единственной ракетой, способной доставить Орион, астронавтов и предметы первой необходимости на Луну за одну миссию.

В целом, успешная интеграция двигателей RS-25 в основную ступень лунной ракеты НАСА Artemis II представляет собой значительный прогресс в реализации амбиций агентства по возвращению астронавтов на Луну и прокладке пути к новой эре исследования Луны.

источники:

НАСА – https://www.nasa.gov/