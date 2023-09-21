Экипаж «Артемиды II» проводит демонстрацию в день запуска лунной миссии НАСА

Миссия НАСА «Артемида II», первая миссия агентства на Луну в рамках программы «Артемида», запланирована на конец 2024 года. В рамках подготовки к ней прибудет экипаж «Артемида II», в состав которого войдут астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Хэммок Кох и Астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен недавно принял участие в демонстрации в день запуска.

Демонстрация прошла в Космическом центре Кеннеди во Флориде и включала в себя отработку экипажем процедур, которые им предстоит пройти в день запуска. Астронавты надели тестовые версии скафандров системы выживания экипажа «Орион», прежде чем отправиться на транспортный флот экипажа «Артемида», который доставил их на стартовую площадку 39B.

По прибытии на стартовую площадку экипаж поднялся по башне в белую комнату внутри рукава доступа для экипажа. Хотя в этом испытании не участвовал настоящий космический корабль «Орион» или ракета системы космического запуска (SLS), оно предоставило экипажу возможность испытать окружающую среду, с которой они столкнутся во время реальной миссии.

Виктор Гловер, один из астронавтов НАСА в составе экипажа «Артемида II», выразил во время демонстрации свой трепет и волнение. «Когда мы вышли из этого рычага доступа экипажа, у меня были только изображения всех этих запусков «Аполлонов» и запусков шаттлов, которые я видел в детстве, и это было нереально. На самом деле мне пришлось остановиться и просто остаться в настоящем моменте, чтобы по-настоящему осознать все это», — сказал он.

«Артемида II» — важная миссия, которая проверит и проверит все системы на борту космического корабля «Орион» для будущих полетов экипажа на Луну. Это проложит путь к долгосрочным планам НАСА по установлению устойчивого присутствия на поверхности Луны, проведению научных исследований и дальнейшему исследованию человеком глубокого космоса.

источники:

– Космический центр Кеннеди НАСА: Twitter (@NASAKennedy)

– Подготовка миссии НАСА «Артемида II».