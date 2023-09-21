Астронавты Артемиды II готовятся к лунной миссии с испытаниями наземных систем

Миссия НАСА «Артемида II», первая пилотируемая миссия «Артемида» на Луну, запланирована на конец 2024 года. Готовясь к путешествию в космос, четыре астронавта, отобранные для участия в программе «Артемида II», недавно приняли участие в серии комплексных испытаний наземных систем. Испытания были разработаны для имитации процедур, которые им предстоит пройти в день запуска, что позволит им ознакомиться с оборудованием и протоколами, с которыми им придется столкнуться.

Астронавты, в состав которых входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Хаммок Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, объединились с программой НАСА по исследованию наземных систем для проведения демонстрации. Мероприятие состоялось в Космическом центре Кеннеди во Флориде, где члены экипажа надели тестовые версии скафандров системы выживания экипажа «Орион».

В рамках демонстрации члены экипажа поднялись на борт нового транспортного флота «Артемида», чтобы добраться до стартовой площадки 39B. Достигнув площадки, они направились к верхней части мобильной пусковой установки и вошли в белую комнату внутри рукава доступа экипажа. Хотя космический корабль «Орион» и ракета системы космического запуска (SLS) не присутствовали на этом испытании, астронавтам был предоставлен доступ в эту зону, что позволило им ощутить окружающую среду.

Виктор Гловер, один из астронавтов НАСА, выразил свой трепет, когда вышел на рычаг доступа к экипажу: «Когда мы вышли из этого рычага доступа к экипажу, у меня были только изображения всех этих запусков Аполлонов и запусков шаттлов, которые я видел в детстве и это было нереально. На самом деле мне пришлось остановиться и просто остаться в настоящем моменте, чтобы по-настоящему осознать все это».

«Артемида II» — это важнейшая миссия, которая послужит испытанием и оценкой систем «Ориона», необходимых для будущих миссий с экипажем. Он заложит основу для установления устойчивого присутствия человека и проведения научных исследований на поверхности Луны.

В целом, испытания наземных систем дают экипажу «Артемиды II» ценный практический опыт и позволяют им отработать необходимые процедуры перед тем, как отправиться в путешествие на Луну.

источники:

– Космический центр Кеннеди НАСА. (20 сентября 2023 г.). «Одевайся! Сегодня экипаж «Артемиды II» и НАСА «Наземные системы» успешно провели демонстрацию в день запуска».