Вертолет НАСА на Марс установил новый рекорд высоты на Красной планете

Марсианский вертолет НАСА Ingenuity установил новый рекорд полета на Красной планете. Во время своего 59-го полета Ingenuity достиг высоты 20 метров, превзойдя свой предыдущий рекорд на 6 метров.

О последнем достижении Ingenuity объявила Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL), которая курирует миссию, в которой также участвует марсоход Perseverance. Полет был в первую очередь направлен на то, чтобы заставить Ingenuity достичь нового рекорда высоты, поскольку он приземлился в том же месте, откуда взлетел.

С момента своего первого полета в апреле 2021 года Ingenuity добилась значительного прогресса. Во время своего первоначального полета он завис на высоте 3 метров над поверхностью Марса в течение 39.1 секунды, доказав, что он может летать с двигателем, несмотря на тонкую атмосферу Марса. В последующих полетах Ingenuity оставался в воздухе до 169.5 секунды, преодолевал расстояния до 709 метров и развивал скорость до 15 миль в час (6.5 метров в секунду).

Производительность Ingenuity превзошла все ожидания: вертолет помогал марсоходу Perseverance делать снимки с воздуха для планирования маршрута в кратере Джезеро. Более того, Ingenuity продемонстрировала свою устойчивость, устраняя различные технические проблемы на своем пути.

НАСА планирует использовать знания, полученные от Ingenuity, для разработки более совершенных версий вертолета для будущих миссий на Марс и, возможно, даже для миссий за пределы Красной планеты.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)