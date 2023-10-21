– НАСА разрабатывает напечатанные на 3D-принтере алюминиевые сопла ракетных двигателей для полетов в дальний космос

НАСА постоянно ищет способы уменьшить вес ракет, чтобы сделать космические путешествия более эффективными и экономичными. Одним из направлений деятельности является разработка легких материалов, способных выдерживать экстремальные условия космоса. Недавно НАСА добилось значительного прорыва в этой области, разработав и протестировав напечатанное на 3D-принтере сопло ракетного двигателя из алюминия.

Алюминий — идеальный материал для легких компонентов, поскольку он имеет меньшую плотность и более высокое соотношение прочности к весу, чем большинство металлов. Однако у него есть ограничения, такие как низкая устойчивость к экстремальным температурам и склонность к растрескиванию во время сварки. Эти факторы до сих пор делали его непригодным для аддитивного производства деталей ракетных двигателей.

Проект НАСА «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции» (RAMFIRE) направлен на преодоление этих ограничений путем создания свариваемого типа алюминия, достаточно термостойкого для использования в ракетных двигателях. Инженеры из Центра космических полетов имени Маршалла НАСА в сотрудничестве с Elementum 3D разработали новый вариант алюминия, известный как A6061-RAM2, и специальный порошок для использования в процессе 3D-печати.

Форсунки RAMFIRE, напечатанные на 3D-принтере, имеют внутренние каналы, обеспечивающие охлаждение форсунки и предотвращающие ее плавление. Они также изготавливаются как единое целое, что снижает необходимость в многократном соединении и значительно сокращает время производства. Для форсунок традиционного изготовления может потребоваться до тысячи индивидуально соединенных деталей.

Форсунки RAMFIRE прошли строгие испытания, включая испытания горячим огнем с жидким кислородом и жидким водородом, а также в камерах давления, превышающее 825 фунтов на квадратный дюйм (psi). Форсунки выдержали эти экстремальные условия и проработали почти 10 минут, продемонстрировав свою способность работать в сложных условиях глубокого космоса.

Помимо сопел ракетных двигателей, алюминиевый материал RAMFIRE и процесс аддитивного производства были использованы для создания других передовых компонентов, в том числе сопла с аэродинамическим наконечником диаметром 36 дюймов и резервуара с вакуумной рубашкой для применения с криогенными жидкостями.

Этот прорыв в области алюминиевых сопел ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере, может совершить революцию в полетах в дальний космос, позволяя производить легкие компоненты ракет, способные выдерживать высокие структурные нагрузки. Это приближает нас на один шаг к цели отправки людей на Луну, Марс и за их пределы.

источники:

– НАСА разрабатывает напечатанные на 3D-принтере алюминиевые сопла ракетных двигателей для полетов в дальний космос