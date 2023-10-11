Миссия НАСА OSIRIS-REx доставила на Землю многообещающие образцы астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно доставила на Землю образцы астероида Бенну, предоставив ученым множество данных для изучения. Первоначальный анализ образца показал, что Бенну богат водой и углеродосодержащими соединениями, что делает его ценным ресурсом для исследования происхождения жизни на нашей планете. Этот образец является крупнейшим когда-либо собранным образцом астероида, богатым углеродом, и он будет способствовать нашему пониманию формирования и эволюции нашей Солнечной системы.

Космический корабль OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг Бенну в 2018 году после 22 месяцев изучения астероида с орбиты. В октябре 2020 года космический корабль провел масштабный отбор проб, собрав большое количество материала с пористой поверхности Бенну. Хотя в процессе сбора часть грязи и гальки улетела в космос, большая часть образца была успешно закреплена в контейнере космического корабля.

Возвращаемая капсула с образцом приземлилась в штате Юта в сентябре 2021 года и была доставлена ​​в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне для обработки и хранения. Точное количество собранного материала до сих пор неизвестно, но, по оценкам, оно составляет около 8.8 унций (250 граммов), что превышает требования миссии в 2.1 унции (60 граммов). В ближайшие месяцы и годы части образца будут переданы исследователям по всему миру для детального изучения.

Ученые надеются, что анализ образца Бенну позволит лучше понять идентичность углеродных соединений и их роль в возникновении жизни на Земле. Они также ожидают, что изучение астероида позволит получить важную информацию о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Космический корабль OSIRIS-REx продолжит свою миссию и отправится к другому астероиду под названием Апофис, где проведет дальнейшие исследования в 2029 году.

Источники: администратор НАСА Билл Нельсон, Данте Лауретта (главный исследователь Университета Аризоны).