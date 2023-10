НАСА выбирает SpaceX для запуска малых спутников для изучения космической погоды

НАСА выбрало компанию SpaceX для запуска спутников тандемного пересоединения и электродинамической разведки (TRACERS) в рамках совместной миссии в 2025 году. Маленькие спутники TRACERS будут исследовать космическую погоду и магнитосферу с низкой околоземной орбиты. Дата запуска пока не определена, но ожидается, что он состоится не ранее апреля 2025 года.

Два космических корабля TRACERS строятся компанией Millennium Space Systems. После выхода на солнечно-синхронную орбиту они неоднократно будут проходить через полярный выступ магнитосферы Земли. В этой области линии магнитного поля изгибаются к северному и южному полюсам. Миссия будет сосредоточена на изучении взаимодействий, известных как магнитное пересоединение между солнечным ветром и магнитосферой Земли.

Первоначально НАСА выбрало миссию TRACERS в 2019 году в качестве миссии Small Explorer по гелиофизике (SMEX). Первоначально его планировалось запустить в качестве вторичной полезной нагрузки вместе с другой миссией SMEX, PUNCH (Поляриметр для объединения короны и гелиосферы). Однако недавно НАСА решило запустить PUNCH на той же ракете Falcon 9, что и миссия Spectro-photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization и Ices Explorer (SPHEREx) в 2025 году.

Конкретная стоимость заказа, предоставленного SpaceX для миссии TRACERS, не была раскрыта НАСА из-за чувствительности конкуренции. Тем не менее, НАСА выделило 3.593 миллиона долларов на контракт SpaceX по приобретению выделенных и совместных рейсов (VADR) венчурного класса в связи с этим заказом.

В целом, миссия TRACERS будет способствовать лучшему пониманию космической погоды и сложных взаимодействий между Землей и Солнцем. Это еще один значительный шаг вперед в усилиях НАСА по исследованию окружающей космической среды.

источник:

– НАСА [Нет конкретного URL]