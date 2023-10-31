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Завораживающее магнитное поле космической руки

ByВики Ставропулу

31 октября, 2023
Завораживающее магнитное поле космической руки

Рентгеновские космические телескопы НАСА сделали замечательное открытие, обнаружив «кости» магнитного поля очаровательной структуры в форме руки в космосе. Призрачная космическая рука, известная как MSH 15-52, продолжает интриговать ученых, поскольку из ее ладони исходят шлейфы частиц заряженной материи и антиматерии.

Пульсар PSR B1509-58, расположенный у основания «ладони» туманности, впервые наблюдался рентгеновской обсерваторией НАСА «Чандра» в 2001 году. Расстояние между MSH 15-52 и Землей составляет ошеломляющие 16,000 XNUMX световых лет.

Недавнее новаторское исследование, проведенное Роджером Романи и его командой в Стэнфордском университете, использовало Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), новейший рентгеновский телескоп НАСА. В течение 17 дней IXPE внимательно следил за MSH 15-52, предоставив беспрецедентную информацию о ее магнитном поле.

Анализируя заряженные частицы, производящие рентгеновские лучи, и их перемещение вдоль магнитного поля, исследователи получили более глубокое понимание структуры туманности. Магнитное поле определяет направление электрического поля рентгеновских лучей, что приводит к тому, что ученые называют поляризацией рентгеновских лучей.

Удивительно, но степень поляризации, наблюдаемая у MSH 15-52, превысила максимальный уровень, предсказанный теоретическими исследованиями. Эти интенсивные уровни поляризации указывают на очень стабильное и прямолинейное магнитное поле в определенных областях ветровой туманности пульсара, что предполагает минимальную турбулентность.

Объединив данные Чандры и IXPE, астрономы собирают воедино загадку внедрения частиц и формирования окружающей среды пульсарами. Рентгеновские данные дополняются инфракрасными данными камеры темной энергии, что позволяет получить целостное представление о MSH 15-52.

Жозефина Вонг, соавтор исследования, подчеркнула преобразующий потенциал рентгеновских лучей в выявлении скрытой информации. Подобно рентгеновским лучам в медицинской диагностике, рентгеновские лучи в космосе открывают уникальный взгляд на Вселенную.

Одной из наиболее интригующих особенностей МШ 15-52 является интенсивная рентгеновская струя, направленная на его «запястье». Поляризация в этой хаотической области низкая из-за сложно переплетенных магнитных полей. Однако по мере приближения струи к своему концу поляризация значительно возрастает, поскольку силовые линии магнитного поля выпрямляются и становятся более однородными.

Понимание истории жизни частиц высокоэнергетической материи и антиматерии, окружающих пульсары, дает ценную информацию об их роли в качестве ускорителей частиц. Открытия, сделанные в рамках MSH 15-52, проливают свет на удивительные механизмы, действующие в этих космических явлениях.

FAQ

1. Что такое МСХ 15-52?

MSH 15-52 — замечательная космическая структура в форме руки, характеризующаяся шлейфами частиц заряженной материи и антиматерии.

2. На каком расстоянии MSH 15-52 от Земли?

MSH 15-52 расположена примерно в 16,000 XNUMX световых годах от Земли.

3. Как НАСА изучало MSH 15-52?

НАСА использовало свой новейший рентгеновский телескоп Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) для внимательного наблюдения за MSH 15-52 в течение 17 дней и сбора важных данных о ее магнитном поле.

4. Что такое поляризация рентгеновских лучей?

Поляризация рентгеновских лучей относится к направлению электрического поля рентгеновских лучей, которое определяется магнитным полем источника рентгеновского излучения.

5. Каково значение мощной рентгеновской струи в МШ 15-52?

Интенсивная рентгеновская струя MSH 15-52 дает ценную информацию о процессах инжекции частиц и формирования окружающей среды пульсаров.

By Вики Ставропулу