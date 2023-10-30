Взгляд на туманность Пульсар Ветер и магнитное поле «Кости»

Пульсары, вращающиеся нейтронные звезды с сильными магнитными полями, предоставляют ученым уникальную возможность изучать экстремальную физику, которую невозможно воспроизвести на Земле. Эти звездные объекты создают высокоэнергетические условия, позволяющие формировать струи материи и антиматерии, а также сильный ветер, известный как «туманность пульсарного ветра». Недавно исследователи сделали важные открытия о структуре магнитного поля внутри одной такой туманности.

Рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра» впервые наблюдала пульсар PSR B1509-58 в 2001 году и обнаружила, что связанная с ним ветровая туманность-пульсар, также известная как MSH 15-52, напоминает человеческую руку. Расположенный у основания «ладони» туманности пульсар заинтриговал ученых. Теперь, объединив данные Чандры и новейшего рентгеновского телескопа НАСА, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), исследователи раскрыли «кости» магнитного поля этой уникальной структуры.

Составное изображение демонстрирует наблюдения Чандры в рентгеновских лучах низкой энергии (оранжевый), рентгеновских лучах более высокой энергии (зеленый и синий) и наблюдения IXPE (фиолетовый). Пульсар занимает яркую область у основания ладони, его пальцы тянутся к низкоэнергетическим рентгеновским облакам в остатках сверхновой, породившей пульсар. Кроме того, изображение включает в себя инфракрасные данные, полученные с помощью камеры обзора темной энергии, чтобы обеспечить полное представление о MSH 15-52.

Данные IXPE позволили создать первую карту магнитного поля внутри туманности в форме руки. Изучая ориентацию рентгеновских лучей, ученые могут определить электрическое поле, называемое «рентгеновской поляризацией», на которое влияет магнитное поле источника рентгеновского излучения.

На дополнительном рентгеновском изображении короткие прямые линии представляют измерения поляризации, полученные с помощью IXPE, отображая направление локального магнитного поля. Наличие точных измерений обозначается оранжевыми полосами, за которыми следуют голубые и синие полосы с меньшей точностью. Эти сложные линии поля соответствуют запястью, ладони и пальцам туманности в форме руки и, вероятно, играют роль в определении протяженных пальцеобразных структур.

Примечательно, что степень поляризации в MSH 15-52 исключительно высока, достигая даже максимального уровня, предсказанного теоретическими работами. Это открытие предполагает, что магнитное поле в этих областях ветровой туманности пульсара невероятно прямолинейное и однородное, демонстрирующее небольшую турбулентность.

Одной из интригующих особенностей MSH 15-52 является наличие яркой рентгеновской струи, направленной от пульсара к запястью. Последние данные IXPE показывают, что поляризация в начале струи низкая, вероятно, из-за наличия турбулентных областей со сложными и запутанными магнитными полями, связанными с генерацией частиц высокой энергии. Однако по мере продвижения струи силовые линии магнитного поля выпрямляются и становятся более однородными, что приводит к значительному увеличению поляризации.

Эти новаторские результаты, подробно описанные в статье Роджера Романи из Стэнфордского университета и его коллег, опубликованной в «Астрофизическом журнале», проливают свет на сложную структуру магнитного поля в ветровых туманностях пульсаров. Совместные усилия НАСА и Итальянского космического агентства, а также партнеров и научных сотрудников из 12 стран способствовали этим удивительным открытиям. IXPE, контролируемый Центром космических полетов имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, является свидетельством международного сотрудничества в продвижении нашего понимания Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое пульсары?

Ответ: Пульсары — это вращающиеся нейтронные звезды с сильными магнитными полями.

Вопрос: Что такое ветровая туманность пульсара?

Ответ: Пульсарная ветровая туманность — это сильный ветер и струи материи и антиматерии, созданные молодыми пульсарами.

Вопрос: Что такое поляризация рентгеновских лучей?

Ответ: Поляризация рентгеновских лучей относится к ориентации электрических полей в рентгеновских лучах под влиянием магнитного поля источника рентгеновского излучения.