CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА представит образец астероида Бенну, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
НАСА представит образец астероида Бенну, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx

НАСА собирается предоставить общественности возможность взглянуть на образец астероида, доставленный на Землю космическим кораблем OSIRIS-REx. Прямая трансляция открытия состоится в 11 часов утра по восточному времени в среду, 11 октября. Капсула, содержащая камни и пыль, собранные с поверхности околоземного астероида «Бенну», приземлилась на тренировочном полигоне Министерства обороны в пустыне штата Юта. 24 сентября. С тех пор ученые проводят первичные анализы образца.

OSIRIS-REx успешно получил образец с Бенну в 2020 году и провел следующие полтора года, наблюдая за астероидом сверху. В мае 2021 года он начал свое путешествие обратно на Землю. По прибытии в прошлом месяце контейнер был доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, для открытия.

Между тем, космический корабль OSIRIS-REx все еще находится в космосе и сейчас находится на пути к астероиду под названием Апофис под новым названием миссии OSIRIS-APEX.

Возраст астероида Бенну оценивается более чем в 4.5 миллиарда лет, и его материалы могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы и происхождении жизни на Земле. Миссия превзошла ожидания, захватив больше материала, чем ожидалось. Кристофер Снидр, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx НАСА, выразил волнение по поводу обилия материала, заявив, что «самая лучшая «проблема» заключается в том, что материала так много, что сбор его занимает больше времени, чем мы ожидали».

Прямая трансляция предоставит дополнительную информацию о выводах из захваченного на данный момент материала, что приблизит нас к раскрытию тайн, хранящихся внутри астероида.

источники:
- Космический центр имени Джонсона НАСА

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Илон Маск планирует высадку на Марс через три-четыре года и выражает оптимизм по поводу успеха запуска космического корабля

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Вспоминая Джона Финнерти: взгляд на меняющийся мир Гарда Сиочана

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Окаменелые следы человека в Нью-Мексико могут быть старейшим свидетельством существования людей на Американском континенте

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Илон Маск планирует высадку на Марс через три-четыре года и выражает оптимизм по поводу успеха запуска космического корабля

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Вспоминая Джона Финнерти: взгляд на меняющийся мир Гарда Сиочана

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Окаменелые следы человека в Нью-Мексико могут быть старейшим свидетельством существования людей на Американском континенте

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о мощной солнечной буре, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев