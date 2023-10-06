НАСА представит образец астероида Бенну, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx

НАСА собирается предоставить общественности возможность взглянуть на образец астероида, доставленный на Землю космическим кораблем OSIRIS-REx. Прямая трансляция открытия состоится в 11 часов утра по восточному времени в среду, 11 октября. Капсула, содержащая камни и пыль, собранные с поверхности околоземного астероида «Бенну», приземлилась на тренировочном полигоне Министерства обороны в пустыне штата Юта. 24 сентября. С тех пор ученые проводят первичные анализы образца.

OSIRIS-REx успешно получил образец с Бенну в 2020 году и провел следующие полтора года, наблюдая за астероидом сверху. В мае 2021 года он начал свое путешествие обратно на Землю. По прибытии в прошлом месяце контейнер был доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, для открытия.

Между тем, космический корабль OSIRIS-REx все еще находится в космосе и сейчас находится на пути к астероиду под названием Апофис под новым названием миссии OSIRIS-APEX.

Возраст астероида Бенну оценивается более чем в 4.5 миллиарда лет, и его материалы могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы и происхождении жизни на Земле. Миссия превзошла ожидания, захватив больше материала, чем ожидалось. Кристофер Снидр, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx НАСА, выразил волнение по поводу обилия материала, заявив, что «самая лучшая «проблема» заключается в том, что материала так много, что сбор его занимает больше времени, чем мы ожидали».

Прямая трансляция предоставит дополнительную информацию о выводах из захваченного на данный момент материала, что приблизит нас к раскрытию тайн, хранящихся внутри астероида.

источники:

- Космический центр имени Джонсона НАСА