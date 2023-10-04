Ученые запускают ракеты для изучения атмосферы во время солнечного затмения

14 октября в некоторых частях запада США можно будет увидеть редкое кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненное кольцо». В то время как многие наблюдатели за небом будут наслаждаться зрелищем, во время мероприятия будет усердно работать команда ученых НАСА. Миссия НАСА под названием «Атмосферные возмущения вокруг траектории затмения» (APEP) под руководством Ароха Барджатьи, профессора инженерной физики в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла, направлена ​​на измерение изменений в атмосфере во время затмения.

Миссия APEP будет использовать три зондирующие ракеты для сбора данных об ионосфере, области атмосферы, которая играет решающую роль в спутниковой связи, включая GPS. Во время затмения температура и плотность в ионосфере упадут, что вызовет волнообразный эффект, который потенциально может повлиять на спутниковую связь.

Барджатья сравнил ионосферу с прудом с легкой рябью, заявив, что затмение похоже на моторную лодку, которая раскачивает воду. Он подчеркнул важность понимания и моделирования возмущений в ионосфере из-за использования спутниковой связи, проходящей через этот регион.

После кольцевого затмения ракеты и их инструменты будут доставлены на летную базу НАСА в Уоллопсе в Вирджинии. Они будут перезапущены во время предстоящего полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Эти два солнечных затмения будут последними крупными затмениями, видимыми на территории сопредельных Соединенных Штатов до 2044 года.

Барджатья подчеркнул важность сбора данных во время затмений, заявив, что это даст ценную информацию о влиянии затмений на ионосферу в небольших пространственных масштабах. Данные, собранные в ходе этих миссий, будут способствовать лучшему пониманию нашей атмосферы и ее взаимодействия с небесными событиями.

источники:

– Аэронавтический университет Эмбри-Риддла

- НАСА