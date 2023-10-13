НАСА разрабатывает систему предупреждения ИИ о солнечных бурях

НАСА сосредоточилось на разработке системы раннего предупреждения, чтобы уведомлять людей до того, как солнечная буря обрушится на Землю. Эта система, получившая название Dagger, использует технологию искусственного интеллекта (ИИ) для сбора данных и анализа солнечных бурь. Цель состоит в том, чтобы обеспечить уведомление за 30 минут до начала урагана, что позволит провести адекватную подготовку.

Чтобы предсказать, когда образуется солнечная буря, Dagger полагается на данные, собранные различными спутниками, такими как ACE, Wind, IMP-8 и Geotail. Эти спутники постоянно следят за Солнцем, наблюдая за такими явлениями, как солнечные вспышки и корональные выбросы массы (КВМ). Солнечные бури возникают, когда ускоренные заряженные частицы, в основном электроны, сталкиваются с плазмой в атмосфере Солнца.

CME, тип солнечной вспышки, может вызывать геомагнитные бури, когда они взаимодействуют с магнитным полем Земли. Геомагнитные бури — это возмущения в магнитосфере Земли, возникающие в результате эффективной передачи энергии солнечного ветра в окружающую космическую среду. Хотя солнечные вспышки не могут нанести непосредственный вред людям, они способны вызывать значительные отключения электроэнергии и перебои в подаче электроэнергии.

В некоторых случаях солнечные вспышки приводят к замечательным проявлениям, известным как Северное сияние или полярные сияния. Одним из таких примеров является Кэррингтонское событие 1859 года, которое считается одним из самых мощных солнечных бурь в истории. Во время этого события по всему миру наблюдались сильные полярные сияния, а в нескольких телеграфных системах возникли искры и возгорания.

Разработка системы предупреждения на базе искусственного интеллекта, такой как Dagger, имеет решающее значение для лучшего понимания и прогнозирования солнечных бурь, чтобы смягчить их воздействие на наши электрические сети и системы связи. С помощью этой технологии ученые стремятся добиться значительного прогресса в прогнозировании и потенциальном предотвращении солнечных бурь. (Источник: Гетти)

источники:

– Гетти Изображения