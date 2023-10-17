НАСА предупреждает о потенциальном воздействии коронального выброса массы на Землю

НАСА выпустило предупреждение о том, что корональный выброс массы (CME), возникший в результате недавнего солнечного события, потенциально может повлиять на Землю в ближайшие дни. Солнечное пятно AR3467 16 октября стало свидетелем извержения магнитной нити, выпустившего в космос всплеск энергии. Хотя CME не находится на пути прямого столкновения с Землей, он все равно может оказать воздействие из-за своей траектории.

Солнечные пятна — это временные явления в фотосфере Солнца, характеризующиеся более низкими температурами и интенсивной магнитной активностью. Магнитные нити, являющиеся областями концентрированной магнитной энергии, соединяют эти солнечные пятна. Извержение магнитной нити приводит к КВМ, который представляет собой мощный всплеск солнечного ветра и магнитных полей, поднимающийся над солнечной короной или выбрасываемый в космос.

Последняя модель НАСА предполагает, что КВМ от извержения солнечного пятна AR3467 может нанести скользящий удар по Земле 19 октября, что потенциально приведет к небольшой геомагнитной буре класса G1. Шторм класса G1 считается незначительным, но все же может вызвать сбои в спутниковой связи, незначительные колебания в электросетях и появление красивых полярных сияний в более высоких широтах.

Хотя этот нецелевой КВМ не вызывает серьезного беспокойства, НАСА подчеркивает важность регулярного мониторинга солнечной активности. Они постоянно следят за Солнцем, используя сеть солнечных обсерваторий, исследуя различные явления, от внешней атмосферы Солнца до его турбулентной поверхности. Они также исследуют внутреннюю часть Солнца, используя магнитные и гелиосейсмические инструменты. Такие миссии, как Обсерватория солнечной динамики, Обсерватория солнечно-земных связей, Спектрограф изображения области интерфейса и другие, являются частью этого постоянного наблюдения за Солнцем.

Источник: НАСА (URL не указан)