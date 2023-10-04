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Наука

НАСА ищет дизайн лунной морозильной камеры для безопасного хранения лунных образцов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 4, 2023
НАСА ищет дизайн лунной морозильной камеры для безопасного хранения лунных образцов

НАСА запрашивает проект «лунной морозильной камеры», в которой можно будет безопасно хранить материалы, полученные во время запланированных миссий «Артемида». Основной целью морозильной камеры будет транспортировка научных и геологических образцов с Луны на Землю. Однако его также можно использовать для хранения и транспортировки биологических/физиологических образцов человека, собранных во время миссий.

Ожидается, что лунная морозильная камера будет готова к концу 2027 года и будет запущена на борту миссии «Артемида-5». Чтобы обеспечить транспортабельность, морозильник должен выдерживать физические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, такие как вибрации и удары. Он также должен быть совместим с различными транспортными средствами и объектами, которые будут использовать будущие астронавты «Артемиды», включая луноход, лунные жилища, модуль экипажа «Орион», систему приземления человека и лунный аванпост «Врата».

Холодное внутреннее пространство лунной морозильной камеры должно иметь общий объем не менее 10x10x26 дюймов (25x25x66 сантиметров), а вся система должна весить менее 121 фунта (55 килограммов). Образцы, хранящиеся внутри, должны выдерживать температуру минус 121 по Фаренгейту (минус 85 по Цельсию) в течение как минимум 30 дней.

Морозильная камера должна включать бортовой дисплей для мониторинга и управления, а также беспроводное и проводное подключение к Интернету для телеметрии для связи с транспортными средствами Artemis и наземными станциями на Земле. Кроме того, он должен иметь возможность записывать данные о своей температуре, общем состоянии здоровья и активности дверей.

«Артемида-5», третья миссия в программе «Артемида», планируется стать дебютной миссией лунного морозильника. Целью программы «Артемида» является возвращение людей на Луну. «Артемида-3» запланирована на 2025 год. Запуск «Артемиды-4» и «Артемиды-5» запланирован на 2028 и 2029 годы соответственно.

Источники: НАСА, SAM.gov.

By Роберт Эндрю

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