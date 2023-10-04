НАСА ищет дизайн лунной морозильной камеры для безопасного хранения лунных образцов

НАСА запрашивает проект «лунной морозильной камеры», в которой можно будет безопасно хранить материалы, полученные во время запланированных миссий «Артемида». Основной целью морозильной камеры будет транспортировка научных и геологических образцов с Луны на Землю. Однако его также можно использовать для хранения и транспортировки биологических/физиологических образцов человека, собранных во время миссий.

Ожидается, что лунная морозильная камера будет готова к концу 2027 года и будет запущена на борту миссии «Артемида-5». Чтобы обеспечить транспортабельность, морозильник должен выдерживать физические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, такие как вибрации и удары. Он также должен быть совместим с различными транспортными средствами и объектами, которые будут использовать будущие астронавты «Артемиды», включая луноход, лунные жилища, модуль экипажа «Орион», систему приземления человека и лунный аванпост «Врата».

Холодное внутреннее пространство лунной морозильной камеры должно иметь общий объем не менее 10x10x26 дюймов (25x25x66 сантиметров), а вся система должна весить менее 121 фунта (55 килограммов). Образцы, хранящиеся внутри, должны выдерживать температуру минус 121 по Фаренгейту (минус 85 по Цельсию) в течение как минимум 30 дней.

Морозильная камера должна включать бортовой дисплей для мониторинга и управления, а также беспроводное и проводное подключение к Интернету для телеметрии для связи с транспортными средствами Artemis и наземными станциями на Земле. Кроме того, он должен иметь возможность записывать данные о своей температуре, общем состоянии здоровья и активности дверей.

«Артемида-5», третья миссия в программе «Артемида», планируется стать дебютной миссией лунного морозильника. Целью программы «Артемида» является возвращение людей на Луну. «Артемида-3» запланирована на 2025 год. Запуск «Артемиды-4» и «Артемиды-5» запланирован на 2028 и 2029 годы соответственно.

Источники: НАСА, SAM.gov.