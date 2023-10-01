НАСА поделилось завораживающим видео остатков сверхновых в Instagram

НАСА продолжает увлекать и обучать свою аудиторию потрясающими изображениями и видео, которыми оно делится в социальных сетях. В недавнем посте в Instagram НАСА продемонстрировало замедленное видео Петли Лебедя, остатков взрыва сверхновой звезды.

Видео, размещенное на специальной странице космического телескопа «Хаббл» НАСА, иллюстрирует расширение фронта ударной волны остатка, когда он движется в межзвездное пространство на невероятных скоростях. В подписи к видео представлена ​​дополнительная информация об изображениях, снятых в 2001 и 2020 годах, на которых изображена оранжевая лента света, расширяющаяся на фоне черного космоса, усеянного звездами.

Видео быстро стало вирусным, собрав около 1.4 миллиона просмотров и многочисленные комментарии пользователей Instagram. Некоторые выразили восхищение красотой взрыва, в то время как другие задавались вопросом, были ли цвета на видео улучшены или они представляют видимый спектр.

Присутствие НАСА в социальных сетях играет решающую роль не только в привлечении аудитории, но и в информировании ее о чудесах Вселенной. Делясь таким завораживающим контентом, НАСА продолжает вдохновлять и разжигать интерес к исследованию космоса.

источники:

Инстаграм НАСА

Время Индостана