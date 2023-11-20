НАСА демонстрирует потенциал лазерной связи в глубоком космосе

Недавно НАСА сделало революционное открытие, продемонстрировав потенциал лазерной технологии в передаче данных из-за Луны на Землю. Это значительное достижение открывает новые возможности для модернизации систем связи космического базирования. Успешное испытание было проведено 14 ноября с использованием космического корабля НАСА «Психея», который недавно приступил к миссии по исследованию астероида. Оснащенный экспериментальной системой оптической связи DSOC, космический корабль смог передавать данные обратно на Землю с помощью лазеров ближнего инфракрасного диапазона.

Испытание проводилось, когда Психея находилась на расстоянии примерно 10 миллионов миль от Земли, что примерно в 40 раз превышает расстояние между Луной и нашей планетой. По данным НАСА, это достижение знаменует собой самую дальнюю демонстрацию оптической связи в истории.

Технология DSOC работает, излучая лазерный маяк из обсерватории в Калифорнии. Затем корабль «Психея» выравнивается с маяком, позволяя его приемопередатчику направить лазер нисходящей линии связи на другую обсерваторию, способную декодировать сигналы на Земле. Используя этот метод, Психея посылает частицы света или фотоны для передачи данных. Используя ближний инфракрасный свет, DSOC позволяет передавать значительно более узкие волны данных, тем самым увеличивая объем данных, которые могут принимать наземные станции.

Хотя скорость передачи данных еще не раскрыта, НАСА стремится доставлять данные со скоростью, в 10–100 раз превышающей скорость, достигаемую с помощью существующих радиочастот, используемых космическими зондами. Этот прорыв может позволить будущим космическим кораблям, в том числе разработанным такими компаниями, как SpaceX, передавать изображения более высокого качества и даже осуществлять потоковое видео через лазерные лучи.

Космический корабль «Психея» продолжит демонстрировать возможности лазерных технологий в течение своей двухлетней миссии. Однако одной из главных проблем будет поддержание надежной связи по мере того, как космический корабль все дальше удаляется от Земли. НАСА сравнивает этот подвиг с попаданием в движущуюся монету с расстояния в милю, подчеркивая сложность, которая ждет впереди.

Благодаря успешной проверке лазерной связи в глубоком космосе НАСА проложило путь к революционным достижениям в технологиях космической связи. Поскольку исследовательские миссии углубляются в космос, использование лазеров может оказаться решающим в преодолении огромных расстояний между небесными объектами и Землей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое ДСОК?

DSOC означает Deep Space Optical Communications, экспериментальную систему оптической связи, разработанную НАСА. Он использует лазеры ближнего инфракрасного диапазона для передачи данных с космического корабля на Землю. Чем отличается лазерная связь от радиосвязи?

В лазерной связи используется ближний инфракрасный свет, что обеспечивает более плотные волны передачи данных. Это позволяет наземным станциям получать значительно больше данных по сравнению с радиочастотами, используемыми в традиционной космической связи. Каково потенциальное влияние лазерной связи в космосе?

Технология лазерной связи потенциально может улучшить космические системы связи, позволяя космическим кораблям передавать изображения более высокого качества и даже вести потоковое видео. Этот прорыв открывает новые возможности для будущих исследовательских миссий. С какими проблемами сталкивается лазерная связь?

Одной из главных задач является поддержание надежной связи на больших расстояниях по мере того, как космические корабли отправляются в глубокий космос. Точность, необходимая для передачи данных, подобная удару по движущейся десятицентовой монете с расстояния в милю, усложняет лазерную связь. Будет ли лазерная связь использоваться в будущих космических миссиях?

Хотя технология лазерной связи все еще находится в разработке, ее успешная демонстрация НАСА стимулирует внедрение этой технологии в будущих космических миссиях. Такие компании, как SpaceX, могут рассмотреть возможность включения лазерной связи в свои космические корабли для расширения возможностей передачи данных.