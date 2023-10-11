НАСА представляет изображения и анализ образца астероида Бенну

НАСА продемонстрировало первоначальные изображения и предварительный научный анализ крупнейшего образца, когда-либо собранного с астероида Бенну. Миссия OSIRIS-REx успешно собрала образцы камней и пыли с Бенну в 2020 году, а капсула с образцами благополучно приземлилась в пустыне Юты чуть более двух недель назад.

Выбор Бенну в качестве цели для отбора проб был основан на обилии органических соединений и его орбите, которая пересекается с орбитой Земли, что упрощает миссию по сравнению с достижением пояса астероидов. Исследователи НАСА с оптимизмом смотрят на обнаружение в образце «дополнительных частиц», таких как черная пыль и мусор, наблюдаемые на коллекторе образцов.

В процессе сбора клапан, предназначенный для закрытия коллектора проб, заклинил куском камня, что привело к потере части более мелкого материала. Однако избыток материалов, собранных у Бенну, рассматривается как положительный результат. По словам Кристофера Снида, заместителя куратора OSIRIS-REx, огромный объем собранного материала «действительно впечатляет».

Данные, собранные космическим кораблем, также показали, что частицы на поверхности Бенну были неплотно упакованы, напоминая яму из пластиковых шариков. Это открытие дает ценную информацию о составе астероида и может быть полезно в разработке стратегии изменения его траектории, если это необходимо в будущем.

Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей в настоящее время невелика, по оценкам НАСА, в период с середины 1-х годов до 1750 года эта вероятность увеличится примерно до 2100 из 2300. Поэтому лучшее понимание состава Бенну имеет решающее значение для любых потенциальных усилий по смягчению последствий.

Источники: НАСА.