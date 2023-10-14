НАСА обнаружило воду и углерод в образце астероида

НАСА совершило значительный прорыв в исследовании образца астероида, который недавно приземлился на Землю. Космическое агентство определило два важнейших компонента в черных частях астероида, собранных с древнего астероида Бенну, — воду и углерод. Это открытие знаменует собой самый крупный образец богатого углеродом астероида, когда-либо доставленный на нашу планету.

Во время презентации образца в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне администратор НАСА Билл Нельсон выразил восторг по поводу полученных результатов. Углерод, который жизненно важен для всей жизни на Земле, составил почти 5% от общего веса образца. Он существовал как в органической, так и в минеральной форме. Кроме того, было обнаружено, что вода заперта в кристаллической структуре глинистых минералов.

Ученые полагают, что наличие водоносных астероидов, столкнувшихся с Землей миллиарды лет назад, ответственно за существование океанов, озер и рек на нашей планете. Углерод, с другой стороны, играет решающую роль в формировании белков, ферментов и генетических компонентов, таких как ДНК и РНК.

Открытие было сделано посредством предварительного анализа с использованием сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской компьютерной томографии и других методов. Этот успешный сбор образца астероида является важной вехой для НАСА, поскольку это первая миссия США, получившая образец с астероида.

Астероид Бенну, названный в честь древнеегипетского божества, считается «первозданным артефактом, сохранившимся в космическом вакууме». Его орбита пересекается с земной, что делает его удобной целью для изучения. Образец весом около 250 граммов намного превышает количество, возвращенное предыдущими японскими миссиями на астероиды.

НАСА планирует сохранить не менее 70% образца в Космическом центре Джонсона для будущих исследований, продолжая традицию, начатую в эпоху Аполлона с лунными камнями.

В целом, последнее достижение НАСА дает ценную информацию о составе астероидов и их потенциальном влиянии на развитие обитаемых планет, таких как Земля.

источники:

– Администратор НАСА Билл Нельсон в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне

– Анализ НАСА, включающий сканирующую электронную микроскопию, рентгеновскую компьютерную томографию и многое другое.