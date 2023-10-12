Ученые обнаружили большое количество воды и углерода в образце астероида, что подтверждает теорию происхождения жизни

По данным космического агентства США НАСА, недавний анализ образца, собранного с поверхности околоземного астероида Бенну, выявил наличие большого количества воды и углерода. Эти результаты служат дополнительным доказательством теории о том, что жизнь на Земле могла зародиться из космоса. Администратор НАСА Билл Нельсон назвал этот образец «самым большим образцом богатого углеродом астероида, когда-либо возвращавшегося на Землю».

Предварительный анализ включал сканирование образца с использованием различных методов, включая электронную микроскопию и рентгеновскую компьютерную томографию. Результаты предполагают возможность дополнительных открытий, которые могли бы поддержать гипотезу о том, что небесные объекты, такие как кометы, астероиды и метеориты, засеяли раннюю Землю необходимыми ингредиентами для жизни.

НАСА подчеркнуло важность изучения тайн камней и пыли Бенну. Эти открытия могут пролить свет на формирование нашей солнечной системы, потенциальное засевание материалов-предшественников жизни на Земле и необходимость предотвращения столкновений астероидов с нашей планетой.

Образец, собранный космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx во время семилетней миссии туда и обратно, содержался в герметичной капсуле, которую в прошлом месяце спустили на парашюте обратно на Землю. Хотя участники мероприятия не смогли увидеть образцы своими глазами, на изображениях была видна коллекция камней, гальки и пыли угольно-серого цвета из внешней части контейнера для хранения образцов.

Дальнейшее исследование образца выявило высокую концентрацию углерода, имеющего решающее значение для жизни на Земле, а также молекул воды, запертых в глинистых волокнах. Ученые также определили минералы железа, что позволяет предположить наличие богатой водой среды во время его формирования. Астероид Бенну, известный как груда обломков, содержит ценные сведения о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля.

источники:

– URL 1: Оригинальная статья о выводах НАСА.