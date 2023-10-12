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Наука

НАСА раскрывает результаты анализа образца астероида, включая водоносные минералы

ByГабриэль Бота

Октябрь 12, 2023
НАСА раскрывает результаты анализа образца астероида, включая водоносные минералы

Недавно НАСА предоставило возможность взглянуть на содержимое герметичной капсулы, которая была возвращена на Землю в прошлом месяце и содержала образец богатой углеродом почвы, собранной с поверхности астероида. Образец, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx с астероида Бенну, был представлен в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Это был самый крупный образец астероида, когда-либо доставленный на Землю для анализа.

На первоначальном изображении образца было обнаружено скопление мелких камней, гальки и пыли, которые остались во внешней части узла сбора образцов. В настоящее время технические специалисты разбирают оборудование, чтобы получить доступ к основной части образца. Ожидается, что этот процесс займет еще две недели. Однако ученые, не теряя времени, исследовали «бонусный» материал с помощью электронных микроскопов и рентгеновских приборов.

Анализ показал, что образец содержал богатый углеродом материал, составляющий почти 5% от веса образца. Кроме того, были обнаружены молекулы воды, запертые в кристаллической структуре глиняных волокон. Также были обнаружены минералы железа, свидетельствующие о богатой водой среде. Эти результаты могут поддержать гипотезу о том, что первичные ингредиенты жизни на Земле были доставлены небесными объектами, такими как астероиды и кометы.

Бенну, астероид, с которого был взят образец, описывается как рыхлый комок скалистого материала, удерживаемый силой тяжести. Он дает ценную информацию о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. Капсула с образцом была первоначально проверена на месте приземления в штате Юта, а затем перевезена в Хьюстон для дальнейшего изучения.

В ближайшие месяцы образец будет распространен среди многочисленных ученых в 60 лабораториях по всему миру. Предполагаемый вес образца при приземлении составил около 250 граммов, что превышает минимальное требование ученых в 60 граммов.

Это достижение НАСА способствует растущему пониманию астероидов и их значения в формировании ранней Солнечной системы. Агентство собирается запустить еще одну миссию к далекому астероиду под названием Психея, который, как полагают, является остатками ядра протопланеты и крупнейшим металлическим объектом в Солнечной системе.

источники:
– НАСА представляет первые фотографии образца почвы с астероидного зонда | Рейтер

By Габриэль Бота

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