НАСА раскрывает результаты анализа образца астероида, включая водоносные минералы

Недавно НАСА предоставило возможность взглянуть на содержимое герметичной капсулы, которая была возвращена на Землю в прошлом месяце и содержала образец богатой углеродом почвы, собранной с поверхности астероида. Образец, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx с астероида Бенну, был представлен в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Это был самый крупный образец астероида, когда-либо доставленный на Землю для анализа.

На первоначальном изображении образца было обнаружено скопление мелких камней, гальки и пыли, которые остались во внешней части узла сбора образцов. В настоящее время технические специалисты разбирают оборудование, чтобы получить доступ к основной части образца. Ожидается, что этот процесс займет еще две недели. Однако ученые, не теряя времени, исследовали «бонусный» материал с помощью электронных микроскопов и рентгеновских приборов.

Анализ показал, что образец содержал богатый углеродом материал, составляющий почти 5% от веса образца. Кроме того, были обнаружены молекулы воды, запертые в кристаллической структуре глиняных волокон. Также были обнаружены минералы железа, свидетельствующие о богатой водой среде. Эти результаты могут поддержать гипотезу о том, что первичные ингредиенты жизни на Земле были доставлены небесными объектами, такими как астероиды и кометы.

Бенну, астероид, с которого был взят образец, описывается как рыхлый комок скалистого материала, удерживаемый силой тяжести. Он дает ценную информацию о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. Капсула с образцом была первоначально проверена на месте приземления в штате Юта, а затем перевезена в Хьюстон для дальнейшего изучения.

В ближайшие месяцы образец будет распространен среди многочисленных ученых в 60 лабораториях по всему миру. Предполагаемый вес образца при приземлении составил около 250 граммов, что превышает минимальное требование ученых в 60 граммов.

Это достижение НАСА способствует растущему пониманию астероидов и их значения в формировании ранней Солнечной системы. Агентство собирается запустить еще одну миссию к далекому астероиду под названием Психея, который, как полагают, является остатками ядра протопланеты и крупнейшим металлическим объектом в Солнечной системе.

источники:

– НАСА представляет первые фотографии образца почвы с астероидного зонда | Рейтер