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НАСА отслеживает 5 приближающихся к Земле астероидов: размер, скорость и многое другое

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
НАСА отслеживает 5 приближающихся к Земле астероидов: размер, скорость и многое другое

НАСА недавно предоставило данные о пяти астероидах, приближающихся к Земле. Вот что мы о них знаем:

1. Астероид 2023 TD7. Этот астероид размером, сравнимым с размером автомобиля на высоте 17 футов, пролетает мимо Земли 14 октября. Его максимальное сближение с Землей оценивается в 171,000 36,315 километров, что ближе, чем Луна. Он будет двигаться к Земле со скоростью XNUMX XNUMX километров в час.

2. Астероид 2023 TO4. Ожидается, что этот астероид размером с автобус на высоте 34 футов приблизится к Земле 14 октября. Его максимальное сближение оценивается в 712,000 60,443 километров. Он будет двигаться к Земле со скоростью XNUMX XNUMX километра в час.

Эти астероиды служат напоминанием о постоянной бдительности, необходимой для наблюдения за потенциально опасными объектами в космосе. НАСА активно отслеживает и изучает эти астероиды, чтобы лучше понять их характеристики и потенциальные риски столкновения.

Важно отметить, что упомянутые размеры и скорости являются приблизительными значениями, основанными на имеющихся данных. Ученые НАСА продолжают уточнять эти оценки по мере сбора дополнительной информации.

Отслеживание и анализ астероидов имеет решающее значение для целей планетарной обороны. Программа НАСА по наблюдению за околоземными объектами направлена ​​на идентификацию, отслеживание и характеристику объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), для оценки любых потенциальных рисков воздействия, которые они могут представлять для нашей планеты.

Изучая эти астероиды, ученые смогут получить представление о происхождении и составе этих космических камней, а также разработать стратегии потенциальных будущих усилий по смягчению последствий. Понимание размера, скорости и траектории этих астероидов помогает определить потенциальную опасность, которую они могут представлять для Земли, и позволяет лучше подготовиться и разработать стратегии реагирования.

Источники: НАСА, Pexels, Pixabay

By Мамфо Брешиа

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